Flaño: "El verde no engaña y los detalles marcan la diferencia"

El capitán del Córdoba Miguel Flaño se mostró apesadumbrado en zona mixta, donde analizó durante casi diez minutos la derrota ante el Sporting. "Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia en Segunda», dijo Flaño, que reconoció que "estamos muy jodidos, porque van pasando las semanas y la situación es muy delicada".

Definió como "palo que cuesta digerir" la derrota del Córdoba, que llega nuevamente tras ponerse por delante en el marcador. "El equipo se ilusiona cada semana y es una pena, pero el verde no engaña y las palabras se las lleva el viento", indicó Flaño, que admitió que "poco" se le puede decir a la afición, porque "las palabras ya cansan".

El navarro aseguró que "hacemos muchas cosas a la altura de la categoría, pero hay factores donde no estamos dando la talla, cosas que no hacemos bien". Cuestionado sobre a qué se refería, respondió que "el competir, aunque no es una palabra muy clarificadora, es fundamental. Hay que vivir cada instante en cada jugada, no puedo concretar qué es exactamente lo que nos está pasando".

El defensa blanquiverde admitió que "la confianza se va minando y a veces es un mundo levantarse cada día", pero manifestó que "podemos dar la talla y salir de esta situación, lo he comentado en el vestuario, estoy hundido media hora después del partido pero soy profesional, y mañana (por este lunes) me levantaré con fuerza".