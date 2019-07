Fidel Escobar ya está en Córdoba

Buenas noticias para Enrique Martín. El central panameño Fidel Escobar ya ha solventado sus problemas burocráticos, se encuentra en Córdoba e incluso se ha unido a la expedición blanquiverde para el segundo amistoso de pretemporada, que se disputa desde las 21.00 horas en Pozoblanco.

Escobar viajó anoche a España y al mediodía llegó a la ciudad califal. Tras un par de horas de asueto se ha unido al resto del equipo, aunque no va a participar con algunos minutos en el partido, ya que aún no ha entrenado a las órdenes de Enrique Martín.

A las 18.15 horas todos los jugadores del Córdoba montaron en el autocar junto a la explanada de El Arcángel y también lo hizo Escobar, como ilustra la imagen de esta información. De este modo, solo falta por llegar Sebastián Castro, que sigue arreglando su visado para viajar a España.

Mientras tanto, Fidel Escobar comienza su pretemporada con dos semanas de retraso respecto al trabajo de sus compañeros. Tendrá que apretar para ir asemejando su ritmo al ya adquirido por el resto de pupilos de Enrique Martín. La próxima semana será la de su incorporación a la dinámica de grupo y a las primeras sesiones del técnico navarro.

"TENÍA OTRAS OFERTAS PERO ESTOY MUY CONTENTO DE ESTAR AQUÍ"

El central y pivote panameño, en declaraciones a Diario CÓRDOBA antes de montar en el autocar, ha asegurado que está "muy contento" de estar en el Córdoba y en la ciudad califal, donde hace calor pero "no es como en mi país, que hay una gran humedad". No le da miedo el clima veraniego cordobés ni "el reto de ascender".

Escobar ha comentado que "cuando me llamó Alfonso (Serrano) estando con mi selección me gustó mucho el proyecto que me contó que está creando el Córdoba. Tenía otras ofertas pero las rechacé para unirme a este club".

"Desde hace días había pasado el reconocimiento médico en mi país y estaba esperando que se arregle el visado, tengo muchas ganas de entrar a jugar con el equipo", ha finalizado Escobar, que viaja con sus compañeros pero no saltará al césped del Municipal de Pozoblanco.