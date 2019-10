Fidel Escobar, futuro pivote en el Córdoba CF

Enrique Martín también confirmó ayer que Xavi Molina tiene más que complicado llegar al encuentro del próximo domingo del Córdoba CF, ante el San Fernando, en El Arcángel. El navarro comentó que fue él quien le dijo a Molina que se retirase del campo al ver que el jugador blanquiverde pretendía seguir con él. Sin embargo, la preocupación a que la lesión fuera a mayores obligó al técnico a pedirle que saliera del terreno de juego del Cartagonova. Martín reconoció que ve más a Imanol García «como interior, con trabajo de ida y vuelta» que como mediocentro, por lo que reconoció que se está pensando «seriamente» utilizar a Fidel Escobar, ante el San Fernando, como mediocentro defensivo.



El internacional panameño es utilizado en su selección de manera habitual en esa posición, aunque el navarro ya avisó hace semanas que, a pesar de que sabía que con Panamá Fidel Escobar jugaba más adelantado, él lo seguía viendo como central. Incluso el propio jugador, en una reciente entrevista concedida a este periódico admitía que se sentía más cómodo y que ayudaba más al equipo actuando como centrocampista defensivo que como defensa central, aunque en cualquier caso se remitía a las órdenes del técnico blanquiverde. «De central me veo bien, pero jugando de pivote doy más equilibrio al equipo», aseguró el internacional panameño en estas mismas páginas, en las que recordó que «yo como empecé jugando es de mediocentro o pivote. En la selección me preguntaron si jugaba de mediocentro y dije que sí. Aquí en el Córdoba CF me preguntaron lo mismo, pero eso ya es decisión del técnico. Si entreno como central y el día de partido el técnico me dice que juegue de pivote tengo que estar preparado. Me pasó en la Copa Oro.