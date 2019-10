Fidel Escobar: "De central me veo bien, pero jugando de pivote doy más equilibrio al equipo"

-Los futbolistas quereis siempre jugar, pero tus condiciones se asemejan más a las de un mediocentro defensivo que a las de un central.

-Yo como empecé jugando es de mediocentro o pivote. En la selección me preguntaron si jugaba de mediocentro y dije que sí. Aquí en el Córdoba CF me preguntaron lo mismo, pero eso ya es decisión del técnico. Si entreno como central y el día de partido el técnico me dice que juegue de pivote tengo que estar preparado. Me pasó en la Copa Oro. Se lesionó Godoy, que es un referente en la selección, buen jugador de trayectoria. El técnico me ponía de central y nunca me dijo nada. Y el día de partido comentó que jugarían los cuatro de atrás y Fidel de mediocentro. Me quedé sorprendido. Hasta la prensa. Soy más de recuperar y entregar. Y estar bien posicionado con respecto a la pelota. Es cosa del míster, si algún día el técnico me dice que juegue en un sitio lo haré.

-Da la sensación que asume responsabilidades con naturalidad y llama la atención siendo tan joven.

-Siempre tengo que tomar la responsabilidad, tomar la rienda. El que no tiene personalidad, el que no tiene carácter, nunca va a estar en el once. Va a estar nervioso. Yo los primeros 10 minutos siempre estoy con algo de nervios, pero cuando toco la primera pelota ya me va bien. Si fallas la primera y no estás centrado pueden venir complicaciones. Por eso siempre estoy preparado, listo para lo que venga. Me toque en la selección, en el Córdoba CF o en otro lado. Donde vaya siempre me preguntarán dónde me siento bien. Me siento bien de central, obvio, pero de pivote le doy más equilibrio al equipo. Pero tengo que estar listo para lo que sea. A por ellos el domingo, yo el primero.

-¿Qué le pasado al equipo? ¿Respalda la teoría de que cuando el equipo ha estado mejor ha perdido y cuando ha estado peor ha ganado?

-El míster lo ha dicho. Él siempre prefiere jugar mal para ganar y hay algunos partidos que nos toca jugar bien, otros nos toca sufrir. Vi las palabras de De las Cuevas y en algunas cosas acertó. Nos falta más concentración atrás. No nos podemos reprochar el por qué perdimos, sino darlo todo en el campo.

-Debo preguntarle por ese segundo gol del Sevilla. Salta Xavi Molina y usted y Chus Herrero estaban demasiado abiertos.

-No se trata de echar culpa a nadie. La bola la agarra el portero. Yo estaba con uno. Chus estaba apretando y el míster nos dice siempre que cuando llega ese tipo de pelotas debemos bascular y cerrar rápido. Pero ahí al portero le salió. Vi el partido, porque veo todos los partidos que jugamos, me gusta ver los detalles de aciertos y errores. Vi ese partido y el portero iba a sacar a banda y le salió para el centro. En ese momento está algo atrás, sale y nosotros debimos cerrar más rápido. ¿Qué puedo decir? La peina el delantero y bueno, debemos estar más cerrados.

-¿Un compañero que le haya llamado la atención?

-Todos son muy buenos, pero personalmente, Javi Flores. Tiene unas cualidades impresionantes. Todos juegan bien, Miguel, Javi, Zelu, todos son buenos. Pero Javi Flores tiene unas cualidades que… Se queda uno con la boca abierta. Viene a buscar el balón, es agresivo, encara y la verdad, a mí, desde el primer día hasta mi agente me lo dijo: “Este es para ficharlo” (ríe). Y le contesté: “Debe tener agente”. Es con el que más hablo y es muy bueno para uno que llega de fuera tener una comunicación así. También la tengo con Raúl -Cámara- con Jesús -Chus Herrero-, pero todos estamos unidos. Todos debemos ser una familia, mantenernos unidos por un solo objetivo, que es ascender.

-La sensación que transmite el vestuario es la de estar tranquilo, pese a la primera derrota. Estamos aún en el inicio.

-No tanto porque acabe de empezar. Sabemos que estamos a siete del primero. Pero en el vestuario todos están tranquilos. Cuando acabamos en Sevilla estábamos furiosos, lógico, porque queríamos ganar, pero a la vez hablamos. El míster habló y nos dijo que teníamos que ir con la cabeza arriba porque sabe que en todos los partidos lo damos todo y la verdad, en el vestuario nadie está con malas caras. Todos estamos tranquilos y cada día que pasa estamos mejor. Mejor también físicamente. Aquí el único que puede reprochar es el míster. Nos juntamos en el vestuario, con nuestra música y me impresionó también el desayunar todos juntos. Desayunamos juntos y a eso yo no estoy acostumbrado. Me gusta, porque también hablamos ahí entre todos.

-¿Quién es el de la música?

-Cada uno. Cuando llegaba ponía yo. Ahora quien pone más es De las Cuevas, que pone música española. Pero anima el vestuario y ayuda.

-El domingo, un filial. Jugadores jóvenes, con ilusión, el Córdoba CF llega tras una derrota. ¿Cómo lo ve?

-Es obvio que cuando uno pierde está molesto. La gente quiere que ganemos y nosotros nos centramos en lo que nos dice el míster. El Cádiz B quiere ganar y se enfrenta a un rival grande, por lo que darán todo. Va a ser un partido bueno, nos van a competir y exhorto a la afición a que nos apoye, que nos aliente. No puedo prometer que ganemos, pero va a ser un gran partido. Y sé que la afición van a dar todo, lo mismo que nosotros en el campo.