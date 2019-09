Fidel Escobar, citado nuevamente por Panamá

Fidel Escobar se ha reincorporado esta semana a los entrenamientos tras superar una lesión e incluso ha atendido este miércoles a la prensa. Sin embargo, solo tiene asegurado jugar el siguiente partido con el Córdoba CF, este sábado en el campo del Sevilla Atlético. Y es que la selección de Panamá, con la que se lesionó hace dos semanas, ha vuelto a convocarle para una concentración que empieza el 6 de octubre y acaba el día 15, cuando el combinado centroamericano juega ante México.

Américo Gallego da a conocer la convocatoria para enfrentar a México | Noticias | FEPAFUT - Federación Panameña de Fútbol. Más información aquí: https://t.co/ivFvxNzUoB pic.twitter.com/LhdKuB3mQw — FEPAFUT (@fepafut) September 25, 2019

En el comunicado de la convocatoria de Panamá se asegura que “la selección nacional viajará el domingo 6 de octubre a Bradenton, Estados Unidos, donde se concentrará por espacio de siete días. El domingo 13 viajará a la Ciudad de México, sede del tercer partido por el grupo 2 de la Liga A de la Liga de las Naciones de la Concacaf”. Ese partido se disputa el 15 de octubre.

No obstante, el propio Fidel ha asegurado este miércoles, horas antes de que se publicase la convocatoria de Panamá, que “no he he hablado con la selección, estoy concentrado en el club, prefiero recuperarme bien y ya veremos si me toca ir a la selección o quedarme en el club. Lo primordial es curarme bien de la lesión y estar con el club. Que la selección hable con el Córdoba CF y tomarán su decisión. Por mi, me toca quedarme acá y sentirme bien”, dijo Escobar.

El Córdoba CF disputa la jornada 7 el fin de semana del 6 de octubre, cuando recibe al Cádiz B, y la jornada 8 una semana después, el 13 de octubre en el campo del Algeciras. Habrá que ver si, tras la oficialidad de la convocatoria con Panamá, Escobar puede atrasar su viaje y estar al menos en el partido ante el filial gaditano o si, por contra, acude a la llamada desde el 6 de octubre y se pierde ambos encuentros.