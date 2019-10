Fernando Román: "Hemos hecho un partido muy completo"

El central madrileño Fernando Román regresó a la titularidad en la defensa del Córdoba CF de la mano de Raúl Agné, y aseguró sentirse "muy cómodo" junto a su pareja en el eje de la zaga, Djetei. "El equipo ha hecho un partido muy completo, defensivamente hemos estado muy sólidos y muy compactos", afirmó Román, que reconoció que "el San Fernando tenía la posesión pero hemos estado muy juntitos, evitando que ellos metieran balones por dentro".

Además, se lamentó de que "al final hemos tenido cinco o seis ocasiones muy claras delante del portero, nos hemos podido ir con un 4-0, pero esto es fútbol, a veces entran todas las ocasiones y a veces solo una".

Sobre su actuación personal, Fernando Román aseveró que "el nuevo míster me ha dado la oportunidad y he intentado aprovecharla. No estaba jugando y soy de los que no dice nada, trabajo todos los días y cuando me dan la oportunidad trato de aprovecharla".

También puso en valor que "en casa estamos siendo muy sólidos". De hecho, el Córdoba CF ha sacado 13 de 15 puntos posibles en El Arcángel. "Hay que darle las gracias a la afición, está siendo espectacular y nos está apoyando a muerte", dijo Fernando Román.

Por otro lado, cuestionado sobre la filosofía de juego de Raúl Agné, respondió que "cada entrenador tiene su idea, pero se ha visto otra forma de jugar. Hemos estado más compactos, mirando siempre adelante".

Finalmente, Fernando Román pidió que el ritmo no pare. "Ahora toca descansar, pero hay que seguir y buscar los tres puntos fuera de casa en Talavera, que nos está costando pero creo que los vamos a sacar el próximo fin de semana".