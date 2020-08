Fernando Caballero: "Lo más cerca que he estado de El Arcángel es en el 'Ratón vacilón' con mi hija"

Es la persona sobre la que más se ha centrado la atención de la afición blanquiverde en las últimas semanas. Curiosamente, alguien que hace ya ocho años, en este mismo periódico, se declaró como "poco futbolero". Ahora, más allá de la batalla legal en torno al Córdoba CF, tomará el relevo de su compañero, Antonio Fuentes Bujalance, en el caso de la venta de la Unidad Productiva de la entidad blanquiverde y adquirida por Infinity, lo que se ha convertido en un camino lleno de espinas y obstáculos. Habla con serenidad y no por estar de vacaciones. Siempre se expresó con prudencia, aunque dejando en sus frases conceptos a valorar.

-Se encuentra en la actualidad fuera de actividad, de vacaciones.

-Sí, nos han obligado a los jueces a tomarnos las vacaciones en agosto y, en mi caso, tenía también unos días pendientes, por lo que no me incorporaré hasta el 7 de septiembre.

-Con el Córdoba CF esperándole sobre la mesa.

-Sí, otra vez me toca.

-Y eso que ya me dijo hace casi una década que a usted, el fútbol, como que no le llama excesivamente la atención, ni siquiera el Córdoba CF.

-No soy muy futbolero, es verdad, se lo comenté. Hombre, estoy al tanto de la información, al igual que de otro tipo de informaciones políticas, sociales, pero ni si quiera suelo frecuentar los campos. Quizá algún partido en la televisión sí que veo, más o menos estoy al tanto, pero no me considero futbolero, no, salvo en los acontecimientos importantes a nivel nacional o internacional, como la mayoría de la gente, imagino. Vamos, que lo más cerca que he estado de El Arcángel es en el Ratón vacilón con mi hija.

-Releva a un compañero con el que se lleva bien, el juez Fuentes.

-Sí, las circunstancias se han dado así, se presentó una solicitud de recusación y se aceptó, por lo que quedó vacante la llevanza del procedimiento. El TSJA señaló que cualquier otro juez debía entrar en comisión de servicio, es decir, sin dejar las labores que estuviera desarrollando hasta ahora, y por responsabilidad personal me tenía que hacer cargo del procedimiento, ya que no hay muchos expertos en concursal, que planteaba una dificultad añadida.

-¿Solicitó usted ser el relevo?

-Sí. Se ofertó para que cualquier magistrado pudiera solicitar ocupar esa comisión de servicio, llevar el nuevo concurso, compatibilizando con la labor actual, como ya digo. Me enteré de la convocatoria y la verdad es que no sé si había más solicitantes, pero el TSJA decidió, imagino que por la cercanía y por los conocimientos, que fuera yo el que tomara el caso del Córdoba CF.

-¿Le sorprenden tantas recusaciones y denuncias?

-Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Aún no me he incorporado. El tribunal considerará cuando llegue el momento.

-¿Qué sabe de todo lo que ocurre en torno al Córdoba CF?

-La verdad es que no tengo mucha más información que cuando dejé el concurso anterior, con el convenio aprobado. No sería prudente por mi parte opinar sobre aspectos de los que no tengo ninguna constancia oficial.

-Es un caso especial, entiendo, el aspecto de la venta de la Unidad Productiva, no tanto en sociedades anónimas, en las que sí que se produce, pero en el fútbol no hay tantos casos.

-Sí, sí. Pone de relieve que la Ley Concursal contempla la venta de la Unidad Productiva para sociedades en dificultades y en determinados momentos, eso no ofrece duda. El problema sí se puede plantear con las sociedades anónimas deportivas, ahí sí se puede generar algún problema, porque compatibilizar la Ley Concursal y las leyes deportivas es complicado. No resulta fácil compatibilizarlas. Y eso es lo que se está planteando. Hay normas que limitan. ¿Cuál es la solución? No hay mucha jurisprudencia al respecto. Y en ese aspecto, el auto del compañero Antonio Fuentes Bujalance es novedoso.

-¿Se puede valorar en tiempo lo que puede tardar en tomar una decisión?

-Es muy difícil. Cuando llegue voy a intentar que sea ágil, pero antes debo solicitar al servicio técnico digital el expediente, que está en el Mercantil y yo estoy en la Audiencia Provincial. Debo solicitar a los servicios informáticos dicho expediente y no sé cuanto tiempo, solo en ese paso, puede llevar el asunto. Porque el expediente no existe físicamente. Mientras no pueda acceder desde el primer folio hasta el último no puedo valorarlo, porque además hay recursos pendientes. Habrá que priorizar y habrá cuestiones más urgentes que otras, seguramente. Trataremos de dar respuesta lo más pronto posible. Pero está claro que los plazos en los tribunales son diferentes a los de otros apartados en otros órdenes de la vida, como el periodístico, el laboral, el federativo, etcétera.

-¿Cuánto tiempo le han concedido de comisión de servicio?

-Hasta el 31 de diciembre del 2020, aunque el Consejo General del Poder Judicial señaló el otro día, cuando me designó, que puede ser renovable.

-¿Siendo un caso tan especial del Córdoba CF, si la Federación Española de Fútbol solicitara hablar con el juez, qué pasaría?

-Lo de hablar con la RFEF, no. Desde el punto de vista procesal, el juez resuelve, no habla. Si recibiéramos alguna petición, se daría una respuesta.

-¿Cómo ve a su compañero Fuentes Bujalance? ¿Le afectó la recusación?

-Creo que no he coincidido con él desde que fue recusado, pero lo he visto bien. En su informe señalaba que no estaba de acuerdo, pero la Audiencia Provincial estimó una parcialidad subjetiva. No hay ningún problema. Ni uno se viene abajo cuando no le reafirman una sentencia ni se viene arriba en el caso contrario. Seguro que no hay ningún problema.