Fernández: "La planificación que está haciendo es muy buena"

El lateral derecho del Córdoba Fernández ha mostrado sus "sensaciones positivas para esta temporada" antes de someterse al reconocimiento médico en la clínica Beiman. "Hay muchas ganas de iniciar esta andadura", ha apuntado.

El defensa cordobés ha destacado que "la planificación está siendo muy buena y los fichajes son jugadores que tienen mucho compromiso con el club". Respecto a su nuevo técnico, Enrique Martín, ha insistido que es "excelente y será capaz de llevarnos a final de temporada a celebrar el objetivo que queremos". Sin duda, el ascenso.

Fernández no ha tenido problema en señalarse como uno de los referentes de la nueva plantilla. "Ya lo dije antes de irme de vacaciones, soy cordobesista y no me importa la categoría en la que esté".

Por último, el defensa blanquiverde ha apuntado que "no conozco a muchos equipos, pero todos competirán al máximo y nosotros seremos el rival a batir".