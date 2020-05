Fernández: "La crisis pasará factura a los futbolistas igual que al resto"

José Manuel Fernández se marchó desde el Córdoba CF a Chipre el pasado mercado invernal de fichajes y cuando llevaba poco más de un mes en su nuevo equipo llegó la pandemia de coronavirus. El cordobés analiza desde otras ópticas, no solo la futbolística, cómo afectará la crisis sanitaria.

-¿Cómo va su experiencia en el fútbol chipriota?

-Ha sido muy buena, mejor de lo que me esperaba, hay un buen nivel de juego y de futbolistas y eso hace que la liga sea bastante competitiva.

-¿Cómo se está viviendo en ese país la situación generada por el coronavirus?

-Aquí lo estamos llevando bastante mejor que en España. En cuanto vieron que el covid-19 podía ser una amenaza para el país tomaron las medidas oportunas para no pasar por lo que están pasando muchos países. Nuestro día a día es muy parecido al de los ciudadanos españoles en este caso, tenemos restricciones y debemos tomar medidas a la hora de salir a pasear, comprar, hacer deporte, etcétera.

-¿Y al fútbol?

-El fútbol de momento está en pausa. El gobierno y el ministro de Sanidad dieron el visto bueno para poder continuar la liga, pero estamos en manos de la Federación, que tiene que tomar una decisión en unos días, tanto para bien o para mal.

-¿Cómo lo viven los futbolistas y de qué manera cree que les afectará toda esta situación?

-A los futbolistas nos pasará factura como a todo trabajador, no podemos entrenar en conjunto, no puedes desarrollar tu labor, es una situación compleja en ese sentido.

-¿Cómo cree que afectará esta situación al fútbol, una vez que se recuperen las competiciones?

-Claro que cambiarán las cosas, ahora seremos mucho más previsores ante cualquier cosa que suceda en cualquier ámbito de la vida, también en el fútbol.

-¿Es partidario de que se retomen los partidos pero a puerta cerrada?

-Yo sí soy partidario de que se juegue, respetando siempre la salud de todo el mundo, claro está, en el mundo del fútbol hay muchas familias que viven de él, no sólo los futbolistas.

-¿Ha seguido desde allí las noticias de España y de Córdoba?

-Sí. Sigo toda la actualidad de España, y también de Córdoba, hablo a diario con mis familiares para ver cómo está todo por allí. Espero que pronto podamos seguir nuestra vida cotidiana lo más normal posible.

-¿Y las del Córdoba CF? ¿Qué le parece su situación actual, tanto la deportiva como la del club?

-También sigo al Córdoba CF, ¡claro que sí! No ha cambiado nada en mí, siempre lo seguí allá donde estuve y ahora no sería menos. Cuando he podido ver sus partidos hasta el parón, los he visto y me he alegrado mucho de lo que estaban consiguiendo. Respecto a la situación institucional, esperaba y quería que le dejaran competir esos play off que querían jugar, porque pienso que el Córdobsa CF tiene la mejor plantilla del grupo IV. Pueden conseguir lo que todos deseamos, que no es otra cosa que devolver al Córdoba CF a donde debe de estar.

-¿Cómo ve el futuro de España después del coronavirus? ¿Cree que cambiará en algo la forma de vivir de la gente?

-Pues espero que después del covid-19 España sepa reponerse rápido de todas las consecuencias que tuvo este parón. Va a ser duro para todos, pero seguro que lo conseguiremos.

-¿Y su futuro, cómo lo ve profesionalmente?

-Mi futuro está aquí. No cierro nunca la puerta a volver a España, pero por ahora no es el caso. Estamos muy a gusto en Larnaka, desde que llegamos nos sentimos como en casa. H