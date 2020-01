Fernández: "No nos vamos a esconder, aquí hemos venido a ascender"

José Manuel Fernández ha comparecido en sala de prensa y ha reconocido que, como visitante, el Córdoba CF tiene aún cosas que mejorar, así como "ofensivamente", ya que "Raúl Agné nos ha insistido en eso" ante la próxima visita que ha de realizar al Recreativo Granada, en Los Cármenes, el domingo (18.00 horas). Asimismo, el capitán cordobesista ha sido claro a la hora de definir los objetivos a final de temporada: "No nos vamos a esconder, aquí hemos venido a ascender", ha declarado.

Análisis de la primera vuelta. Valoración.

"Ya sabíamos todos a lo que veníamos, que no era otra cosa que estar entre los mejores. Siempre se puede mejorar el nivel del equipo, sobre todo en los primeros partidos, que creo que no fue el esperado. Pero sí es verdad que en los últimos partidos el equipo está bien, comprometido y estamos haciendo buen fútbol. Esta es la línea a seguir y no veo otro camino que no sea el trabajar, trabajar y más trabajar".

La mejor noticia, que la distancia con el play off es corta.

"Estamos ahí, cerca de los puestos de arriba, pero sí es verdad que no están fallando y nosotros debemos persistir. Estoy convencido en que vamos a acabar entre los cuatro primeros y disputar ese deseado play off que todos queremos. El equipo está entregado, con ganas, y al final todo lo que pone el equipo en el campo dará sus frutos".

¿Hay plantilla para llegar a play off o se debe corregir en enero?

"Se ha hecho oficial la salida de Juanto y tenemos de referencia a Owusu. Creo que necesitamos ahí a algún compañero para echar una mano. Todos los que vengan a aportar, el grupo lo acogerá bien y necesitamos varias demarcaciones para reforzar. Ojalá lleguen pronto y puedan ponerse a servicio del míster".

El adiós de Juanto Ortuño.

"A Juanto lo hemos visto. Es inteligente, dentro del área es bastante bueno. Creo que al final él no se ha encontrado del todo cómodo y le ha salido una buena oportunidad y es una decisión suya, la de marcharse. Somos compañeros, le deseamos lo mejor y quien venga que por lo menos iguale la marcha de Juanto".

El próximo rival, el Recreativo Granada.

"Afrontamos el partido con mucha ilusión. Sabemos de su potencial a pesar de ir último. Chavales que compiten bien, juegan bien a la pelota y te pueden sorprender. Con la máxima ilusión, estar concentrados los 90 minutos, porque si no podemos cometer un error como el de la pasada semana. Vamos a afrontar el partido como uno más e intentar llevarnos los tres puntos, que es lo que queremos".

Muchos apercibidos, cinco, uno de ellos él mismo.

"Esperemos que no cumplamos todos a la vez, porque somos una plantilla corta y desprenderse de cinco jugadores no sería bueno para nadie".

En la segunda vuelta hay que echar el resto.

"Sí, no queda otra que seguir remando, como lo hacemos últimamente. El equpio va en una línea ascendente, una buena línea, como la canción, que el ritmo no pare. Esta competición es larga y se va a decidir a finales de mayo. Debemos ser constantes, tener una buena velocidad de crucero y esperar a que en mayo podamos alegrarnos de todo lo que consigamos".

En el último partido, muy diferente la primera y segunda parte.

"El míster trabaja respecto a nosotros. Hay que tener en cuenta al rival pero lo que más le preocupa somos nosotros. Si nosotros estamos bien podemos hacerle daño a cualquier rival. El míster nos pone las armas para que seamos protagonistas en los partidos. Hay partidos que se dan mejor y otros peor, pero llevar siempre la iniciativa de los partidos. Para eso entrenamos".

¿El objetivo es la primera posición?

"El Córdoba tiene que ser ganador siempre. No nos vamos a esconder y aquí hemos venido a ascender. Es verdad que el equipo lleva buen ritmo, pero está claro que nos gustaría estar más arriba, claro que sí".

Con Agné, los laterales atacan y ya has tenido algunas ocasiones.

"Ansiedad no me produce. Me gusta sumarme mucho al ataque y tener esas ocasiones es porque se están haciendo las cosas bien. Tengo la certeza de que pronto llegará el gol, pero no me va a crear una ansiedad. Si quiero marcar es por el equipo, no por nada personal. Esto es de un equipo y si puedo ayudarle con algún gol, bienvenido sea".

Se encajan muchos más goles como visitantes.

"En casa nos encontramos mucho más cómodos que fuera. Estamos intentanto cambiarlo poco a poco pero notamos mucho a nuestra gente en El Arcángel. Tenemos que mejorar la faceta fuera de casa y Raúl (Agné) nos insiste mucho en ello".