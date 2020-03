El FC Cartagena llegará con al menos tres bajas

El FC Cartagena llegará a El Arcángel con al menos tres bajas para afrontar el encuentro contra el Córdoba CF, el próximo domingo, a las 18.00 horas.



La primera es por sanción, ya que al igual que el cordobesista Imanol García, el blanquinegro Miguel Ángel Cordero, un hombre de perfil parecido al navarro, no podrá estar en el coliseo ribereño al castigarle el Comité de Competición con un encuentro también, que cumplirá el domingo. La segunda ausencia es la del defensa Carlos David, que volvió a sufrir una lesión muscular en el partido del pasado domingo ante el Marbella, que suponía su reaparición. Según las pruebas médicas realizadad al central, sufre una microrotura fibrilar en el tríceps sural del gemelo de su pierna izquierda. La última baja para Borja Jiménez es la de un exblanquiverde, que no llegará a tiempo para el duelo en El Arcángel. Verza se tuvo que retitar en camilla en el encuentro amistoso entre el conjunto blanquivegro y el CSKA, el pasado 21 de febrero (torneo Carabela de Plata), por una artritis traumática con edema óseo en el tobillo derecho, lesión que aún le mantiene en el dique seco y para la que tenía previsto un tiempo de recuperación no inferior a tres semanas.

CAMBIO EN EL BANQUILLO / El Cartagena anunció ayer que el segundo técnico de Borja Jiménez, Joaquín Gómez, había presentado su renuncia para aceptar una oferta proveniente de un equipo extranjero por lo que decidió reemplazar al que hasta ahora había sido acompañante habitual del técnico blanquinegro por un exblanquiverde, Sívori, que durante esta misma temporada se había incorporado a la parcela técnica de la entidad cartagenerista. Tras formarse en el Alavés y Athletic Club, Sívori jugó en el Leganés, Córdoba y entre otros, el Cartagena, equpio en el que jugó cinco temporadas consecutivas, desde la 2003 hasta la 2008, en la que no renovó para fichar por el Águilas primero, el Caravaca después y acabar retirándose en La Unión, que fue dónde comenzó su nueva faceta técnica, aunque siempre afincado en Cartagena.