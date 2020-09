A falta de fútbol, minitorneo

La segunda jornada del 'stage' veraniego del Córdoba CF en Montecastillo ha transcurrido este miércoles con normalidad y con el apunte hecho realidad: el balón toma protagonismo en la segunda concentración de la plantilla blanquiverde y con él, también, los últimos fichajes. Tanto Bernardo Cruz como Mario Ruiz completaron la sesión matutina con normalidad. Al central cordobés se le nota que va recuperando sensaciones aunque con tranquilidad, mientras que el centrocampista cántabro ha entrenado con normalidad y el contratiempo del martes, tras su pugna con Piovaccari por un balón, es ya un recuerdo.

Los que no han estado en la sesión son Djak Traoré, Darren Sidoel y Luismi. El marfileño continúa ejercitándose aparte del grupo junto a Víctor Salas. Aparentemente ha evolucionado y los ejercicios son más enérgicos, aunque no se quiere arriesgar con él. Lo mismo que con Sidoel, al que hubo que aplicarle cinco puntos de sutura cerca del tobillo tras un entrenamiento. El holandés se encuentra ya en buenas condiciones, aunque los servicios médicos blanquiverdes no quieren arriesgar con él lo más mínimo, sobre todo teniendo en cuenta que aún falta mucho para el inicio liguero. Por su parte, con Luismi se prefirió conservar también tras una leve sobrecarga en el cuádriceps, por lo que ha visto la sesión matutina de sus compañeros desde la banda.

Iván Navarro avanza con el balón.

Una sesión con mucho balón, con ejercicios para mantener la posesión durante diez toques y también con partidos reducidos de siete contra siete. Desde la banda, atento a todo, Juan Sabas. También estuvo el consejero delegado de la era Infinity en el Córdoba CF, Javier González Calvo, aunque a los pocos minutos de iniciarse la sesión se marchó para atender varias llamadas telefónicas. Asimismo, también asistió al entrenamiento el consejero Jesús Coca.

Con el San Fernando entrenando en el campo anexo y de nuevo con Pedro Ríos observando las evoluciones de ambas plantillas terminó la sesión para los blanquiverdes, culminada con la fotografía de rigor para el equipo campeón del particular torneo organizado por el segundo de Sabas, Manuel Robles, y su preparador físico, Rubén Betanzos, que han sido los que realmente han dirigido el trabajo de este miércoles.