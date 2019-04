Falta de brega y de intensidad

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

AKI VIENEN JUGADORES A REIRSE Y COBRAR.....PERO PARA CPRRER NADA DE NDAD....ESTO ES LO SIEMPRE...TRAER JUGADORES CON LA EDAD DE JUBILACION Y SU BUEN SUELDO,Y TIENEN LA CARA DE DECIR QUE JUGARON BIEN EN ELCHE.....YA ESTA BIEN HOMBRE YA ESTA BIEN,NO DEBEFIA DE IR NADIE AL CAMPO....SE PUEDE PERDER PERO POR LO MENOS CORRIENDO Y LUCHANDO,LO DE ELCHE FUE VERGONZOZO,JUGADORES ANDANDO Y PASANDO DEL TEMA,CLARO A ELLOS LES DA IGUAL.....LO UNICO QUE ESPERO QUE EN 2B NO NOS TRAIGAN TOL REJU DE JUGADORES CON 40 AÑOS....VAMOS LOS PARTIDOS QUE QUEDAN LOS JUGARIA CON TODOS LOS CHICOS POSIBLES DEL FILIAL,SEGURO SEGURO QUE MAS GANAS LES PONEN.....OTRA COSA ES LA PASTA....ESO COMO SIEMPRE ....CUANDO SUBIMOS A 1 ,TRAJIMOS MORRALLA..PORQIE NO HAY DINERO,BAJAMOS A SEGUNDA Y LO MISMO Y AHORA QUE BAJAMOS A 2B PO YA ME DIRAS,AKI VENGA QUIEN VENGA NUNCA HAY DINERO...SE BAJE DE CATEGORIA O SI SUBES ...VERGONZOZO....