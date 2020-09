Facua denuncia al Córdoba CF por "cláusulas abusivas" en sus abonos

Facua Córdoba ha anunciado hoy la interposición de una demanda de conciliación con el Córdoba CF por lo que entiende que son "cláusulas abusivas" en los abonos para la temporada 20-21 de la entidad blanquiverde. En un comunicado, la organización de consumidores informa de la interposición de dichas acciones judiciales por lo que remarca que son "cláusulas abusivas en las condiciones generales de contratación de los abonos para la temporada 20-21". En su opinión, el club de El Arcángel impone en el artículo 6 de las condiciones de los abonos "la pérdida de las cantidades abonadas" en caso de que el contrato no pueda cumplirse por causa de fuerza mayor, como la reducción del aforo, la imposición de jugar a puerta cerrada determinados partidos o cualquier medida que guarde relación directa o indirecta con la situación sanitaria actual del covid-19.

Facua Córdoba entiende que "se trata de una cláusula abusiva según el artículo 87 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y Usuarios, en la medida en que impone una penalización, rompe con el principio de reciprocidad contractual, es contraria a la buena fe y determina un posible enriquecimiento injusto del Córdoba CF", de ahí que la organización de consumidores haya anunciado la interposición de "una demanda de conciliación este miércoles 30 de septiembre en los Juzgados de Córdoba con el fin de evitar un procedimiento judicial posterior. Así, la asociación espera que el Córdoba CF reconsidere su actitud, reconozca el carácter abusivo del artículo 6 de las condiciones del abono y se comprometa a su supresión".

El Córdoba CF, a través de su consejero delegado, Javier González Calvo, ha respondido al anuncio de Facua. El dirigente blanquiverde ha recordado que el club fue "bastante claro cuando presentamos la campaña de abonados", ya que se pedía "una apuesta por el club por parte de nuestros abonados y, sin ocultar nada a nadie, dijimos que esa parte del presupuesto había que cubrirla y supone un 10%-15% del total", mientras que el resto sería cubierto "a través de los distintos patrocinadores o con dinero de la nueva propiedad". En todo caso, González Calvo se ha mostrado molesto, ya que "por esta cláusula decir que el club se enriquece, cuando el club es deficitario, me parece decir demasiado, me parece hasta grave, aunque cada uno es libre de decir lo que corresponda a ir a los tribunales, donde nos sentimos bastante cómodos". Finalmente, el dirigente blanquiverde ha anunciado que "a la primera conciliación no sé si iremos, porque no tiene mucho sentido, por lo que nos defenderemos allí".