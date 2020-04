Ex jugadores del Córdoba CF y su recuerdo de Lucas Alcaraz

Lucas Alcaraz entrenó durante dos temporadas consecutivas completas al Córdoba CF, todo un hito en la reciente historia blanquiverde. De hecho, el diario deportivo Marca puso en valor hace unos días la trayectoria del granadino, único técnico en activo que ha estado entrenando consecutivamente 20 temporadas, es decir, lo que se lleva de siglo de manera ininterrumpida.

Ese dato ha provocado que en las redes sociales no pocos futbolistas que ha tenido bajo su mando hayan querido felicitarle por ello, agradeciéndole además lo aprendido bajo sus órdenes cuando fueron sus jugadores. Entre ellos, algún exblanquiverde, como David de Coz: “Los que te conocemos sabemos del sacrificio y trabajo que le dedicas a esta profesión tan bonita, un placer haber disfrutado de esto junto a un grande del fútbol, con el cumplí el sueño de todo futbolista. Gracias”.

También el cordobés Jorge Luque, que le ha mandado un mensaje en el que asegura que fue “un honor haber podido estar contigo. Un profesional incansable, de ahí, 20 años seguidos en un mundo difícil pero bonito. Sin duda, uno de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol español”.

Tampoco podía faltar Alberto García, hoy jugador del Rayo Vallecano y que está en recuperación de una importante lesión, y que no olvida que Alcaraz le trajo al Córdoba CF desde el Real Murcia. “Confiaste en mí cuando todo empezaba, Lucas. No sólo has sido mi entrenador. Has sido un formador, un educador... Enhorabuena por tu trayectoria. Gracias”.

Inolvidable el partido en Santander de Copa del Rey, las muletas, el penalti...https://t.co/hALYvIQtdW — Maiker Naih2 (@maiker_naih2) April 6, 2020

A todos los mensajes ha ido respondiendo el extécnico del Córdoba CF, que también ha tenido algún recuerdo por parte de aficionados blanquiverdes, sobre todo, de algún momento de difícil recuerdo en la memoria cordobesista.