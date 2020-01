Estepa presenta oposición a la recusación del juez en el caso del Córdoba CF

El administrador judicial y concursal del Córdoba CF, Francisco Estepa, presentó en el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba el escrito de oposición a la recusación interpuesta en su día por Magdalena Entrenas (Sanivo Abogados) contra el titular de dicho juzgado, Antonio Fuentes Bujalance, y al que se adhirieron, entre otros, la RFEF y Bitton Sport. Francisco Estepa entiende que dicha recusación carece de “cualquier fundamento razonable” y que Entrenas “la utiliza para manifestar su discrepancia con el juez, tratando de alterar el curso normal de los autos y obtener por vía de recusación una resolución más favorable a sus intereses o retrasar la eventual decisión que pueda ser contraria a los mismos, lo que supone un uso abusivo y con mala fe del instituto de la recusación”, por lo que Estepa no solo pide “la desestimación de la recusación deducida sino también la expresa condena en costas a la parte recusante y a quienes se adhieran a la misma”.

Entrenas fundamentó en su día la recusación en la “falta de imparcialidad” de Fuentes Bujalance, señalándole en su día como aficionado de la entidad blanquiverde e incluso abonado del mismo. Además de no demostrarse en el escrito de recusación, a juicio de Estepa, que el magistrado fuera abonado del Córdoba CF, el administrador indica que “sostener que un magistrado peca de falta de imparcialidad para conocer del concurso de un club de fútbol por declararse aficionado al fútbol (reiteramos no se ha afirmado y menos aún probado que el recusado sea ni siquiera abonado de la concursada), supondría admitir que tampoco puede conocer de un litigio sobre un restaurante, caso de que sea aficionado a la gastronomía, o de una controversia en relación una productora de cine, caso de que sea aficionado al séptimo arte”, por lo que entiende Estepa que “no es dable tal razonamiento por ilógico y disparatado”.

Asimismo, en la recusación se hace referencia a una entrevista radiofónica concedida por Fuentes Bujalance, de la que se aporta una transcripción, también publicada en prensa, sobre la que Estepa señala que no se ha aportado prueba alguna de la misma y censura la ausencia de causa probatoria de la misma. Por ello, al “no haberse aportado un mínimo principio de prueba de la misma, no puede tenerse en consideración nada de lo alegado al respecto de contrario. Es más, si se coteja la (supuesta) transcripción de la misma con el documento aportado por las recusantes (noticia que se hace eco y reproduce parte de la conversación radiofónica), es fácil comprobar la total discordancia entre tales contenidos comparados, que poco o nada tienen que ver una con la otra”.

Además, Entrenas señala en su recusación la cercanía personal de Fuentes Bujalance con el propio administrador concursal, Francisco Estepa, entre otros motivos, por las palabras públicas de ánimo que dirigió el primero al segundo, algo a lo que este responde con contundencia, valorando que “solo desde una visión sesgada, partidista y malintencionada pueden considerarse como demostrativas de vínculo de amistad entre el recusado y el administrador concursal”, ya que “apenas un par de días antes se habían realizado -con nocturnidad y alevosía, única forma de proceder de los que tienen proceder cobarde - pintadas amenazantes contra la persona del administrador concursal en el propio Estadio municipal”. Además, Estepa recuerda que su labor “mereció hasta el reconocimiento de los propios empleados de la entidad, que emitieron una nota pública al respecto”, incluyendo en el mismo agradecimiento a Javier Bernabéu y a Juan Ramón Cuadros.

Estepa, asimismo, entiende que no hay “el más mínimo rastro de parcialidad en las decisiones del magistrado recusado” y se basa en jurisprudencia sobre anteriores recusaciones a jueces, sobre las que “no basta con que las dudas o sospechas acerca de su imparcialidad surjan en la mente de quien recurre, sino que tales dudas habrán de ser objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos”, ya que “si cada vez que un juez dicta una resolución que estima la petición de una parte y es contraria a los intereses de la otra ello fuera signo de parcialidad, todos los jueces podrían ser continuamente recusados”.

Finalmente, el administrador concursal realiza en el documento unas alegaciones previas respecto a la legitimación de la recusante para interponer dicho incidente contra el magistrado Fuentes Bujalance, en base a su intervención directa en la gestión de la entidad blanquiverde como consejera, así como asesora legal de la misma y el cobro de determinadas cantidades entre septiembre del 2018 y agosto del 2019, con “unos ingresos no inferiores a 11.000 euros al mes”, según Estepa, con un cobro de algo más de 21.500 euros en julio del 2019, a pesar, a juicio del administrador concursal, de que “la señora Entrenas conocía o debía conocer la grave situación de impagos que atravesaba el club, y así por ejemplo en relación al convenio de acreedores aprobado por resolución judicial del año 2012 existía deuda vencida e impagada por importe, al menos, de 544.130 euros”, por lo que junto a la deuda acumulada con proveedores estratégicos, introducía al Córdoba en “un riesgo grave y cierto de cese de la actividad del club, el cual se encontraba bajo amenaza real de desaparición”.