Estepa: "El Córdoba CF no desaparece, se produce una transmisión de la actividad"

La comparecencia de los administradores judiciales del Córdoba CF ha supuesto un repaso a la convulsa actualidad de la entidad blanquiverde. Desde la deuda total del club a la declaración del concurso voluntario de acreedores, pasando por la "única oferta que hay en el juzgado a día de hoy" y por el futuro del club en la competición. El concepto generalizado es que hay que dejar actuar a los protagonistas y comprobar cómo puede afectar cada decisión al presente y al futuro del club de El Arcángel, ya que aún quedan incógnitas por despejar.

Futuro en la competición

Francisco Estepa desveló que "estuve en la RFEF con los jurídicos" el lunes. "No voy a pronunciarme públicamente. Por nuestra parte, el procedimiento no se va a paralizar", aseguró el administrador concursal, pero "me reconocieron que era la primera vez que -un caso como el del Córdoba CF- se daba en el fútbol, tal y como vieron el procedimiento. Estuve viendo todos los antecedentes", reconoció, para recordar posteriormente que "si se inyectan dos millones de euros aquí no habría concurso de acreedores", por lo que hemos tenido que ir "al plan B". Esos dos planes a los que se refiere Estepa los deja detallados. "El problema de las SAD es que se crea una criatura híbrida con dos cabezas. Club deportivo y una mercantil. Nosotros, en nuestro plan A era salvar el club y la SAD" y ante esa falta de liquidiez y ausencia de inyección ecónómica, activó "el plan B, que era salvar al menos el club".

Sobre la continuación en la competición, el administrador concursal dejó claro que "la RFEF, que yo sepa... Durante esta semana he mirado el reglamento y paralizar la participación del equipo en competición no está previsto. Es más, frente a un mandato judicial de venta de una unidad productiva en concurso... Corresponde a los jueces juzgar y hacer cumplir lo juzgado", sentenció Estepa.

Finalmente, Estepa entiende que "se produce una transmisión de la actividad del club, una transmisión con continuidad" para el Córdoba CF.

Deuda total

Javier Bernabéu, por su parte, cifró la deuda total bruta de la entidad blanquiverde "en algo más de 11,6 millones de euros", de los que 10,1 millones se consideran "deuda consolidada" y que "8,6 millones de euros corresponden a deuda vencida". Todo ese montante corresponde a deuda "tanto concursal, laboral, plantilla actual, contratos anteriores, deportiva y no deportiva", en palabras del administrador judicial. Estepa detalló que "aquí, el problema no era el impago a los jugadores, sino una deuda gruesa en ejecutiva con las administraciones y un convenio incumplido, lo que significa que quien tuviera una deuda con el Córdoba CF podía pedir la liquidación", circunstancia que, en palabras del concursal "no se ha producido".

Estepa, gráficamente, detalló que a su llegada "he comentado con todas las personas con las que nos hemos reunido que estábamos ante un accidentado, que se desangraba y que lo primero era parar la hemorragia".

Declaración de concurso

Estepa también habló de la apertura del nuevo concurso de acreedores, tras informar de que "con el Ayuntamiento no se habló" de la cesión de El Arcángel. El concursal explicó que "quien se quede con la unidad productiva puede iniciar las negociaciones" y que "desde que se declara el concurso hay dos vías para ver qué causas han generado la situación de insolvencia. Ahí se analizan las operaciones que han podido ser perjudiciales para la sociedad". Además, Estepa avanzó que "si el concurso se declara culpable se deben determinar las responsabilidades de las personas que influyen para que se dé esa declaración de culpabilidad", aunque "no me ha dado tiempo para ver eso".

Ambos, Estepa y Bernabéu, justificaron la declaración voluntaria de concurso de acreedores. El abogado argumentó que "el tiempo no era limitado, sino ajustadísimo. Suponer o pensar de situaciones que se pueden dar o no... Nosotros no vamos a pedir que nadie restrinja sus derechos", tras recordar la solicitud de inyección de liquidez realizada tanto a Jesús León como a Carlos González, que no obtuvo respuesta, por lo que Bernabéu explicó que "lo que no podemos pensar es que no va a pasar porque nadie ha dicho o no ha hecho nada. Debemos prever todas las posibilidades y si no las tenemos cubiertas tenemos un problema". Además, el economista recordó que "con 4.000 euros para gastos era imposible la continuidad del club e iba abocado a la disolución", por lo que "había que buscar una alternativa, ordenada, para encontrar esa liquidez". "Entramos con las manos limpias y quermos salir con las manos limpias", manifestó Bernabéu, que indicó que "todos los que tengan ofertas deben ir al juzgado".



Ofertas

"A mediados de semana contacta conmigo un señor con el que coincidí en el Betis, Adrián Romero, que tenía un grupo que quería hacer una oferta por el club", desveló Francisco Estepa sobre la oferta del fondo de Baréin Infinity, representado en España por Crowe. "Días después", continuó Estepa, "nos informan de una oferta de compra para la unidad productiva por el 100% del precio. A la vista de esta oferta, nos informan de que la presentan en el juzgado, indicando que se va a cumplir el convenio de acreedores, lo que nos dio vía libre para presentar otro concurso, el mismo viernes, porque era la única vía para garantizar la viabilidad del cliub. Esto se hace el mismo viernes por la tarde y el lunes se dictan los actos de declaración de concurso y de la venta de la unidad productiva". Estepa fue claro en que "es la única oferta ahora mismo en el juzgado", aunque reconoció que hay otros "oferentes" que han preguntado por la situación del club blanquiverde.