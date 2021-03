Los equipos que ya tienen el pase en el zurrón

Si el Córdoba CF se encuentra en el alambre y pelea por lo que parece un milagro, que es hacer pleno y que le valga para meterse entre los tres primeros clasificados para la segunda fase del campeonato, siete equipos ya tienen matemáticamente en el zurrón su pase a esa ronda, la que da derecho a pelear por el ascenso a Segunda División A. La propia RFEF recordaba ayer que cinco equipos más se unen al Ibiza y al Badajoz como equipos de Primera RFEF: Burgos, Cultural Leonesa, Tudelano, Calahorra y la UD San Sebastián de los Reyes.

Todos ellos ya tienen aseguradas una plaza en esa Primera RFEF, siempre que no logren ocupar alguna de las cuatro plazas de ascenso a Segunda División A que ellos, junto con otros 23 equipos, se disputarán a partir de abril en una segunda fase y posterior play-off. El próximo fin de semana hasta otros 16 equipos podrían lograr plaza en Primera RFEF y clasificarse matemáticamente para esa segunda fase que da pie a poder pelear por el ascenso. Así es como están los distintos subrupos.

En el Subgrupo 1A, Unionistas de Salamanca y Zamora asegurarán plaza en Primera RFEF si ganan el próximo fin de semana. Les vale el empate a ambos siempre que Racing de Ferrol y Dépor pierdan. El Celta B puede clasificarse también si gana, el Compostela no gana y el Racing de Ferrol pierde. En el Subgrupo 1B ya hay dos plazas asignadas y por la tercera pugna el Valladolid Promesas, que la sellaría si vence al Real Oviedo Vetusta y el encuentro que disputan Langreo y Numancia finaliza en empate.

El Subgrupo 2A está abierto, ya que al ser 11 equipos, quedan tres jornadas por disputarse y, pase lo que pase este próximo fin de semana, ninguno aseguraría matemáticamente aún su plaza.

El 2B también tiene una sola plaza en disputa. La SD Logroñés asegura la plaza que resta en el subgrupo ganando su partido frente al Tudelano. Le vale el empate si Mutilvera y Ebro no ganan en sus respectivos partidos.

El 3A es otro subgrupo abierto y sin ningún equipo con una plaza matemáticamente asegurada. Al Nàstic de Tarragona le falta un punto para asegurarse un puesto. Si empata en su visita a Llagostera, finiquitará su clasificación a Primera RFEF.

El 3B tiene aún dos plazas en disputa. Tanto Villarreal B como Alcoyano pueden sellar esta jornada su clasificación, pero no dependen de sí mismos. Deben ganar su partido y que el Hércules pierda el suyo. Tanto el Subgrupo 4A como el 4B siguen sin tener un clasificado matemático a la siguiente fase. Algeciras depende de sí mismo. Tiene un partido pendiente mañana miércoles. Si vence y gana también el domingo, será equipo de Primera RFEF. Si logra cuatro puntos de los seis en juego, será también equipo de Primera RFEF siempre que el Sanluqueño no gane el domingo. San Fernando y Tamaraceite pueden sellar también su plaza en Primera RFEF. Deben ganar y que no lo hagan Linense y Sanluqueño.

El 5A tiene dos plazas en el aire. El Castilla puede asegurarse plaza ganando el derbi frente al Atlético B y que Rayo Majadahonda o Inter de Madrid no ganen. También les sirve el empate si Rayo o Inter pierde.

El DUX Internacional de Madrid necesita ganar su partido y que el Rayo Majadahonda pierda el suyo.

Finalmente, en el 5B quedan dos plazas vacantes. El Extremadura podría asegurarla ya ganando al Melilla y que al menos dos de los tres equipos que le persiguen (Mérida, Talavera y Villanovense) no ganen en sus partidos.