Entrenas: «Siento vergüenza»

La consejera y asesora legal del Córdoba, Magdalena Entrenas, reconoció ayer que siente «vergüenza de que la gente no cobre» y que «le corresponde al presidente arreglarla y tiene que hacerlo. Y sé que se va a arreglar porque el dinero lo tenemos ahí. Pero no es fácil encontrar la mejor situación para descontar los pagarés al mejor precio y de la mejor manera». Entrenas compareció ante los medios para presentar el partido amistoso entre el Córdoba Femenino y el Atlético de Madrid B, pero la actualidad del club y la situación de los impagos a los trabajadores también tuvo hueco en el acto.

La consejera aseguró que la situación por la que dijo sentir «vergüenza» tendrá un final, ya que «vamos a salir tarde o temprano», aunque admitió que «lo que pasa es que a la gente no se lo puedes pedir, y si lo haces, es un esfuerzo doble porque sus economías no lo pueden admitir. Por eso tengo una sensación especialmente de vergüenza».

Entrenas continuó explicando que «en cuanto a la situación deportiva, una vez dije algo, y fue una frase de lo más simpática en mi opinión, y todavía los hashtags me salen. Nunca me atreveré a decir nada más de índole deportiva, porque vosotros sois expertos y no hace falta que diga nada de la situación», por lo que volvió al aspecto económico y de gestión de la entidad blanquiverde, reiterando que «le corresponde al presidente arreglarla y tiene que haceellos tienen una cesión a 45 años, aunque no me supieron decir cuánto tiempo llevan ya. Y el Ayuntamiento paga la luz, el agua y el mantenimiento del césped. Ahí lo dejo».

El próximo miércoles se cumplirán tres meses de retrasos en las nóminas de todos los empleados del club. Tal situación ha llevado a extremos de tensión a algunos de los trabajadores de la entidad blanquiverde. Según pudo saber este periódico, para uno de dichos trabajadores el de ayer fue su último día de trabajo en el Córdoba, al decir adiós al mismo tras no poder seguir más tiempo sin recibir sus emolumentos. También se pudo saber que al menos cinco de ellos pretendían esta semana pedir una cita con el presidente, Jesús León, para que les comunicara de primera mano cuál podía ser la situación en las próximas semanas después de que el Viernes de Dolores el mandatario asegurara que «como muy tarde» el Miércoles Santo se regularizarían las nóminas.

Mientras tanto, los ya tristemente famosos pagarés por los traspasos de Álvaro Aguado y Sergi Guardiola continúan estancados después de la última visita que tanto el presidente y el director general, Alfredo García Amado, realizaron a Sevilla. Pocas novedades parece haber, ya que en esta semana se ha podido ver a ambos en el despacho del primero sin ninguna novedad, al menos, aparentemente.

El próximo miércoles el club adeudará a todos sus empleados una cantidad en torno a los 750.000 euros, de los que algo más de 150.000 corresponden a los trabajadores no deportivos de la entidad blanquiverde.

Los pagarés, que ascienden en total a 4,4 millones de euros, tienen como mayor dificultad el plazo de pago por parte del Real Valladolid, alguno de ellos a dos años vista, por lo que los intereses que se le han planteado a la entidad blanquiverde han superado el 21%, algo a lo que el club se ha negado. Mientras tanto, continúa esperando noticias desde Sevilla.