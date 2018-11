Un entrenador valiente y exigente

Si algún cordobés conoce a Curro Torres, que será anunciado hoy como nuevo entrenador del Córdoba, es el central Fran Cruz. Formado en los escalafones inferiores del Córdoba, Fran Cruz se marchó en la temporada 2017/18 al Lorca, recién ascendido a Segunda, en el que coincidió con el también recién llegado Curro Torres, que asumía su primer reto en un banquillo de Segunda División A. Con Torres en el banquillo, Fran Cruz fue titular en 17 de los 19 partidos que el técnico dirigió al conjunto lorquino, y por tanto puede dar una visión profunda y sincera de su experiencia a su mando. Fran Cruz aseguró en conversación con este periódico que «mi experiencia con él fue muy buena, solo tengo buenas palabras hacia Curro Torres porque aprendí bastante de él». De hecho, Cruz afirmó que «es un entrenador en el que me veo reflejado por su forma de ver el fútbol y por su mentalidad». Destacó que Torres «sabe perfectamente lo que quiere, tiene las ideas muy claras y le exige mucho al futbolista, pero si este responde, él da. No es un militar, exige pero también se involucra». Lo define por tanto como un técnico severo pero minucioso, es decir, que pide mucho a sus jugadores pero también aporta mucho trabajo y responsabilidad.

Cuestionado sobre el estilo de juego de Curro Torres en el Lorca, y el que puede implantar en el Córdoba, Fran Cruz responde sin dudar que «para nada es un estilo defensivo. Curro exige desde el portero hasta el delantero, quiere jugar al fútbol y pide intensidad a sus jugadores con y sin balón». Y llegó a opinar que «la temporada pasada el Lorca fue injusto con él, porque no dábamos mala imagen y jugábamos al fútbol. Pero este deporte es así». Incidiendo más en la forma de jugar que Curro Torres intenta imbuir a sus equipos, Fran Cruz indicó que «no es entrenador de meterse atrás, ni mucho menos. Con el Lorca salíamos a los campos a presionar, a ir a por el contrario y a ser protagonistas con y sin balón». Eso sí, dejó claro que «para Curro el bloque entero ataca y el bloque entero defiende». Un técnico que exige al delantero que salga a presionar, a los centrocampistas que arropen a los defensas y a los zagueros que mantengan la tensión y la concentración. «Si no hay una buena organización, si te atacan 70 veces es porque las primeras líneas no están presionando bien, y acabarás recibiendo gol», dijo Fran Cruz, un jugador cordobés que tuvo una experiencia positiva con Curro Torres, del que destaca su trabajo, su estilo, disciplina y exigencia.