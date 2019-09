Enrique Martín: "Siempre vamos a competir para ganar, lo único que vale es eso"

El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, ha analizado en sala de prensa el partido del próximo domingo (18.30 horas) en Yecla ante el Yeclano. Para el navarro, lo más importante es "ganar", y para eso "competimos cada domingo". Ha reconocido que "tenemos que crecer en todos los campos, nos queda mucho margen para crecer tanto en defensa como en el centro del campo y arriba".

Además, el míster de los blanquiverdes ha analizado las siguientes cuestiones:

-Análisis del Yeclano

-El Yeclano le he visto dos partidos y es un equipo intenso, que tiene gente interesante, dos laterales ofensivos y tiene a Iker adelante, con una gran presencia física. En casa pueden hacer pupa en los balones aéreos. Juegan con intensidad y manejan bien la pelota. Tras el ascenso están lógicamente ilusionados. Empataron en Sevilla y le ganaron en casa al Cádiz. El otro día estuvieron a punto de puntuar. Nos van a poner muchas dificultades. En esta y en todas las categorías no hay ninguna diferencia, básicamente todo el mundo tiene una gran intensidad y a partir de ahí se producen cosas. Tenemos que ir con muchísima intensidad e igualar esa faceta del rival. Luego tenemos gente de calidad que puede inclinar la balanza. Sin intensidad no le ganas ni a un Juvenil.

-Sandroni, técnico del Yeclano

Respeto su opinión (de Sandroni), como no puede ser de otra manera. A veces los partidos se ponen locos y otras veces están más encorsetados. Pero lo que está claro es que en el momento en que no tienes intensidad cualquier equipo te gana. Es un factor innegociable en cualquier equipo.

-Cambios en el centro del campo tras la llegada de Xavi Molina

-Todo puede influir, pero no quiero pensar, para qué voy a pensar y volverme loco. Tengo 22 jugadores porque Fidel está aparcado, y voy haciendo elucubraciones. De aquí al domingo haré algunas más. Estoy tan contento con el grupo que tenemos que tampoco me preocupa en exceso. Me da igual poner a uno que a otro. José Antonio, Imanol, Javi, De las Cuevas, Antonio, Sebas Castro, Sebas Moyano…es igual. Cada uno tiene sus características, lo mejor que tiene este grupo es la disposición y la actitud. Tengo que elegir en función de las circunstancias o del equipo contrario, pero ya lo veréis. Pero sí tengo claro que a partir del día 2 ya empezamos a ser el grupo que queríamos tener. Somos un grupo completo sin tanta gente del filial, y lo que puede pasar es que vayamos creciendo paulatinamente y aumentando la sincronización y el nivel. En eso estamos, sin pensar muchas cosas.

-El nivel defensivo del equipo

-Tenemos que crecer en todos los campos, nos queda mucho margen para crecer tanto en defensa como en el centro del campo y arriba. También en estrategia ofensiva y defensiva, debe ser un crecimiento continuo. Es importante que vayamos ganando porque esto se trata de ganar. El otro día leí unas declaraciones de Marc Gasol que se quejaba de que les criticaban por jugar mal, pero la selección ganaba. Está claro que sigue ganando, no sé si ha jugado bien o mal pero ya está en la final. Y ahora imagino que todo el mundo dirá que ha jugado muy bien. Esto es así. Hay que ganar, para eso hemos venido. Nadie me dice por la calle que hay que jugar bien el domingo, me dicen que hay que ganar. Si juegas mal y ganas acabas jugando bien y ganando. El Racing de Santander subió a Segunda empatando en casa a cero y empatando en Mallorca a uno. Lo que da un empatito, estar en los 40 principales. Siempre vamos a competir para ganar, siempre. Tenemos que ser lo suficientemente listos para que, por las circunstancias que haya que pongan las cosas difíciles, si no podemos ganar, no perdamos. Un punto te da mucho. No es conformismo ni conservadurismo. Nosotros vamos a competir al máximo, y cuanto mejor compitamos más posibilidades tendremos de ganar. Claro que quiero jugar bien y que sea vistoso. Pero los contrarios también trabajan y entrenan.

-Las posibilidades de los últimos fichajes

Gabriel llevaba semana y pico sin hacer nada, Xavi Molina también. Ellos quieren jugar, lógicamente. Están ilusionados por un proyecto apasionante. Esta semana están bastante mejor que la semana pasada. Se están integrando a nivel de grupo, que es muy importante, ya veremos mañana cuando haga la lista. De los 18 que lleve pueden jugar absolutamente cualquiera. Nadie es imprescindible, y a nadie debe sorprenderle el jugar o no jugar. Ya se lo he dicho a los jugadores. Los 23 jugadores del primer equipo pueden jugar. De momento los nuevos están en la cola, veremos si sacan billete y se pueden colar.

-El caso de Víctor Ruiz

-Le hicimos una prueba de esfuerzo, todo estaba correcto. Le hicimos análisis no hace mucho. Ya hablé con el doctor y está todo OK. Creo que Víctor, como persona y como cualquier componente del primer equipo…Me parece súper importante el tema mental. Hay gente que le afecta más el tema mental que a otros. No es lo mismo jugar en un filial que en el Córdoba CF, con mucha historia, la afición tan importante y tantos medios alrededor. Esos momentos de ansiedad pueden agarrotar, no a Víctor, a cualquier jugador. También le pasa a jugadores veteranos. Pero no va a ser el caso de Víctor, mantengo conversaciones interesantes con él, de cara a que la gente esté ilusionada mentalmente, contenta. Para que fluya y no piense en exceso lo que hay en el entorno. Porque si piensas mucho el rendimiento no será el que tiene que ser. Mi obligación es, más que deportiva, hacer un trabajo mental con todos los jugadores. Que estén sueltos y facilitar que fluya todo el talento que tienen. Cuanto mejor esté mentalmente una persona mayor será su rendimiento. En el aspecto físico podemos facilitarle el tema de la resistencia, un trabajo adicional. En el otro apartado, en el mental, me manejo bastante bien. Estamos en eso, no le doy más importancia. Mi intuición es que va más por el tema mental que por otro lado.

-Cambios en el once

-Puede haber un par de cambios, no lo sé. Conforme pasan los días de la semana, el que pensabas que ibas a cambiar rompe y ahora no puedes quitarlo. Hay una plantilla que te genera tal confianza de que, pongas al que pongas, cada uno tiene sus características y la confianza es máxima. Si te digo que habrá tres cambios, lo mismo no hay ninguno. Mañana empezaré a darle vueltas. Alguna le he dado ya. Once seguro que salen.