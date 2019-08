Enrique Martín: "Espero la pasión de la afición y que empujen a tope"

Enrique Martín, técnico del Córdoba, ha dado su primera rueda de prensa previa del partido ante el Recreativo Granada, ante el que su equipo debuta este domingo a las 21.30 horas. El navarro ha destacado que “no he perdido mucha energía en hablar de otra cosa que no sea fútbol”. Para el partido cuenta “con todos los que tengo”, ya que “no tengo ni idea de los que están inscritos, cuento con todos los que tengo, citaré a todos los disponibles y el que tenga licencia jugará”.

El míster de los blanquiverdes ha analizado los siguientes aspectos alrededor de la actualidad del equipo:

-Por fin se puede hablar de fútbol

-Yo no he perdido mucha energía en hablar de otra cosa que no sea fútbol. Estamos centrados en lo nuestro y lo demás, todo lo que no dependa de ti es una pérdida de energía terrible. Siempre estamos centrados en el fútbol, en ayudar a que los jugadores compitan y en llegar lo mejor posible al primer partido de liga

No tengo ni idea, cuento con todos los que tengo. Para el partido de casa suelo citar a todos los jugadores disponibles. Ni me he preocupado de sí estamos o no inscritos. El sábado estaremos en el entreno, el que tenga la licencia jugará y el que no, no.

-La acogida de la afición

-Estamos en verano, me imagino que hay mucha gente fuera. Pero espero esa pasión de la afición, que se transforme en ánimos al equipo desde el primer instante. Entiendo que El Arcángel va a ser fundamental para conseguir el objetivo. La temporada en casa tiene que ser completa y necesitamos el apoyo del público, que no me cabe ninguna duda que lo vamos a tener. Espero tener esta aceptación y, un poco más adelante, cuando acaben las vacaciones, espero que con un buen rendimiento del equipo las entradas en el estadio sean grandes y que empujen a tope. Porque el jugador les necesita y agradece su apoyo.

-Las bajas de Fernando Román y José Antonio González

-Fernando tiene un esguince, hoy estaba mejor pero está claro que para este fin de semana no llega. Jose Antonio González es cedido del Granada y lógicamente no va a participar. El resto están todos en disposición

-El fichaje de Owusu

-Es un jugador con una punta de velocidad muy interesante. El año pasado metió algunos goles bonitos, hizo 10 tantos en Salamanca. Es un futbolista con mucho futuro, tiene 22 años, es rápido y tiene buen disparo. Calculo que estará como mínimo citado para el partido. El sábado es el último entreno y le veremos un poquito más.

-Nivel del equipo

-Estoy satisfecho de la pretemporada que hemos hecho, al margen de resultados. No ha habido apenas lesionados, sólo Fernando. Me transmite seguridad este aspecto. El equipo va a ser competitivo y debe competir en todos los campos súper a tope. Cuanto más competitivo es un equipo más cerca de ganar está. Es un buen estadio, buen césped, el público a favor. Espero que hagamos un buen partido, llegamos bien y lo que hemos hecho atrás nos ha servido para orientar al grupo.

-Análisis del rival

-Espero un equipo con chavales jóvenes, con un buen nivel, con mucha ilusión de progresar y de salir adelante. Imagino que con esa ilusión de colarse en su primer equipo en cualquier momento. Seguro que va a ser un partido muy competido

-Fichajes que faltan

-Como Alfonso os comentó, estamos hablando, sabemos que en la última semana es brutal, porque todo se aprieta y hay jugadores que pensaban que, y luego tienen que pensar en otra cosa. La última semana es una vorágine, hay que estar sin desechar ninguna posibilidad. Llegamos a este tramo del mercado como Alfonso había comentado. A falta de esa guinda de dos o tres posibilidades que pueden caer a última hora para completar la plantilla. Habíamos pensado en algunos nombres pero acabaron en equipos de Segunda. Pero llega un momento en que esto se acaba y todos no se van a poder colar en Segunda. Hay que estar preparados y tener suerte para que algunos de los que queremos acepten nuestra propuesta.

-¿Tres fichajes o cinco?

Con esto de los sub-23 tienes un margen un poco más alargado. Puedes traer a dos sub-23 más otros dos veteranos, que pueden irse a cuatro. Pueden ser cinco, pero sería excesivo. Hay que estar abiertos hasta última hora y nunca sabes lo que puede pasar. Al tener un director deportivo en esa línea, si él dice que tendremos entre tres y cinco no voy a pedirle entre cinco y diez. Desde que Alfonso y yo tuvimos una conversación antes de firmar por el Córdoba, uno se percata de que hay una buena sintonía. Coincidimos en un 90 y tantos por ciento. He tratado de molestar lo menos posible, por lo menos a nivel público. A nivel privado, de vez en cuando, le meto las gomas con cariño, para que apriete. Pero se están moviendo muy bien, Alfonso y Jorge. Estamos en contacto directo.

-Jugadores del filial

A lo largo del año vamos a ir viéndolos. Ahora tampoco me puedo aventurar a dar un juicio de los futbolistas. Estoy contento con todos los chicos que están con nosotros. Del interés, de las ganas que tienen. Les he comentado que el primer equipo está ahí, y si se lo comen no voy a tener ningún problema en ubicarlos ahí. Pero me quedo con sus ganas. El sábado iremos a verles a su primer partido. Me gusta seguirles y, además de los entrenos, ver cómo se manejan en los partidos. Este club tiene una cantera productiva y vamos a ver si se siguen asomando este año al primer equipo.