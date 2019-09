Enrique Martín valora cambios

Enrique Martín continúa dándole vueltas al once titular del Córdoba CF. A tenor de los entrenamientos de esta semana, no sería descartable -a pesar de sus palabras, hace unos días- que situara a Xavi Molina como mediocentro, buscando mayor trabajo en el aspecto defensivo y aprovechando el regreso al centro de la defensa de Fidel Escobar, completamente restablecido de sus molestias musculares. Por lo visto en la ciudad deportiva, Xavi Molina podría ser ese hombre que dé mayor consistencia defensiva al equipo y que evite que este se parta, como ha ocurrido en algunas fases de algunos encuentros. El último de ellos, en la segunda mitad del último duelo liguero, ante el Badajoz.



Esa posibilidad abriría también un debate sobre la pareja de interiores, en la que a pesar de su suplencia en Yecla, Javi Flores parece en principio un fijo y a nadie se le escapa que el técnico navarro tiene también como seguro a Imanol García. En cualquier caso sería un aspecto a valorar: dar más preferencia a la consistencia defensiva que busca continuamente el técnico blanquiverde, o dar equilibrio al equipo en el balance defensa-ataque. Una de las tareas pendientes de este Córdoba CF, precisamente, se centra en las transiciones ofensivas, en las que ha abusado en exceso del balón largo. Sin embargo, en las pocas etapas en las que han estado en el campo hombres como el propio Javi Flores o incluso José Antonio González el balón ha corrido más sobre el verde que sobre el aire, algo que han notado -y agradecido- los delanteros blanquiverdes.



En cualquier caso, Martín tiene aún otro aspecto pendiente. Al igual que hace dos semanas ocurrió con Jesús Álvaro, en estos días es Mohammed Djetei el que espera su segundo hijo, algo que podría ocurrir coincidiendo con el encuentro en Sevilla, por lo que el técnico navarro deberá estar pendiente de todas las circunstancias. Si el camerunés entrase en la lista, la tripleta formada por Fidel Escobar, Djetei y Ángel Moreno o Chus Herrero debería bastar para desplazar, si así lo entiende Martín, a Xavi Molina al mediocentro defensivo. Además, la inclusión del catalán por delante de la defensa daría al equipo más alternativas durante el encuentro en función a cómo se desarrolle éste. Incluso recolocar a Xavi Molina de central para dar entrada a un hombre más técnico o para meter a Imanol García desde el banquillo.

Otro elemento a despejar por parte de Enrique Martín será la inclusión o no de Miguel de las Cuevas. El alicantino no pudo viajar a Yecla tras recibir un golpe en el tobillo en el último entrenamiento semanal. Ante el Badajoz entró en la convocatoria, pero se quedó sin jugar ni un minuto, posiblemente, por las molestias que sintió Chus Herrero, que convirtieron a Ángel Moreno en el último cambio del navarro. La explosión de Owusu, el trabajo de Juanto Ortuño y el gol de Novaes en Yecla obligan al técnico a valorar la entrada del alicantino en el once inicial.



Por otra parte, el susto en el entrenamiento de ayer lo dio, precisamente, Novaes. Tras un choque, el brasileño requirió la asistencia de los fisios, aunque finalmente pudo reintegrarse sin problemas al entreno. En Sevilla tiene opciones de titularidad.