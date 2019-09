Enrique Martín: "Sin intensidad no le ganas ni a un juvenil"

El técnico del Córdoba, Enrique Martín, puso el acento en la necesidad de ganar», porque «nadie me dice por la calle que hay que jugar bien el domingo, me dicen que hay que ganar». Con ello quiso quitarle importancia al juego desplegado hasta ahora por su equipo, aunque reconoció que «tenemos que crecer en todos los campos, nos queda mucho margen para crecer en defensa, en el centro del campo y en ataque». Y también «en estrategia ofensiva y defensiva».

Para el preparador navarro, el rival de mañana, el Yeclano (18.30 horas en Footters), es «un equipo intenso, que tiene gente interesante, dos laterales ofensivos y a Iker arriba, que tiene una gran presencia física». Y alertó sobre el juego aéreo de los yeclanos, que «empataron en Sevilla, le ganaron en casa al Cádiz B y estuvieron a punto de puntuar en Algeciras». Porque, en su opinión, la intensidad es la clave para la victoria. «Tenemos que ir con muchísima intensidad e igualar esa faceta del rival. Luego tenemos gente de calidad que puede inclinar la balanza. Sin intensidad no le ganas ni a un juvenil», reflexionó.

Cuestionado sobre posibles cambios en el once, especialmente en el centro del campo, no quiso dar pistas al Yeclano. «Puede haber un par de cambios, no lo sé, mañana (por hoy) empezaré a darle vueltas. Once seguro que salen», ironizó.

Además, respecto a las opciones de entrar en el once de Gabriel Novaes y Xavi Molina, aseguró que «están ilusionados y se están integrando, pero de momento los nuevos están en la cola, ya veremos si sacan billete». Finalmente, sobre los problemas de Víctor Ruiz, aseguró que «hablé con el doctor y está todo okey, hay gente que el tema mental les afecta más que a otros».