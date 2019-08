Enrique Martín prueba a Owusu y De las Cuevas en punta

No hay tiempo para la relajación. Enrique Martín quiere a sus jugadores intensos y gastando cada gramo de fuerza en los entrenamientos, y ayer no estuvo conforme con algunos aspectos de la sesión de trabajo. Serio y gesticulante, apretó a sus futbolistas y decidió que Ángel Moreno debía pasar del once teóricamente titular, con el peto, al de los suplentes, durante el partidillo final de una sesión que duró algo más de una hora en el césped de la ciudad deportiva. Además, probó a Owusu y De las Cuevas en punta en el equipo teóricamente titular del partidillo final.

El técnico del Córdoba CF medita una reformulación de su sistema táctico con tres centrales y dos carrileros para hacerse fuerte en el estrecho campo de Villarrubia de los Ojos, donde mañana (20.00 horas) disputa su segundo partido de Liga con la misión de llevarse los tres puntos y seguir en los puestos altos del grupo IV de Segunda B. Si en el debut ante el Recreativo Granada colocó a Sebas Moyano y De las Cuevas en las bandas, ayer ensayó sin extremos puros, adelantando aún más a los carrileros -Jesús Álvaro y Fernández- y colocando un trivote en el centro del campo. A Imanol y Javi Flores se unió José Antonio González. El pontanés abarca mucho campo, ayuda a Imanol en la contención y la brega y tiene capacidad de llegar al borde del área para probar su buen disparo desde media distancia.

En un terreno de juego con césped artificial y unos 60 metros de ancho caben pocos destellos de calidad. El entrenador navarro insistió en sus ejercicios en la salida rápida del balón, en pocos toques o, directamente, con balones en largo desde la defensa a los carrileros. «Imanol, en este campito eso (pase en corto) es para el contrario. Para arriba, lanza para arriba», llegó a decirle Martín a su paisano.

El delantero ghanés Owusu Kwabena tiene serias opciones de partir de inicio en Villarrubia de los Ojos, a tenor de lo practicado ayer. Engrosó el equipo teóricamente inicial con el acompañamiento de Miguel De las Cuevas, algo más retrasado. Ello llevaría a Ortuño y a Sebas Moyano al banquillo -ayer estuvieron en el equipo sin peto- para formar un 5-3-2 como dibujo, adaptando el esquema a las circunstancias del terreno de juego castellano-manchego. Su plan es incluir más hombres por dentro para ganar la batalla del centro del campo, y dejando las bandas para las subidas de Fernández y Jesús Álvaro. De hecho, ayer corrigió en varias ocasiones la posición de José Antonio González y pidió a los mediocentros atención en las segundas jugadas y el juego aéreo.

SIN RELAJACIONES

El damnificado de la sesión fue el joven central Ángel Moreno, que dejó su lugar en el equipo inicial a Víctor Ruiz al no haber acometido con la intensidad requerida por Enrique Martín un lance defensivo. «Si pensamos que por tener el peto vamos a ser titulares...», advirtió el de Campanas. Con el que sí parece estar más contento es con Fidel Escobar. Le animó a lanzar desde el centro del campo y el panameño convirtió un buen gol, cogiendo desprevenido al portero Edu Frías. Los quiere más despiertos Enrique Martín y ayer dio muestras de que nadie es imprescindible en este Córdoba CF.