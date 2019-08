Enrique Martín prepara el duelo de presentación ante el Rayo

El Córdoba siguió con su preparación ayer tras el empate en Coín del miércoles ante el filial nazarí. Los titulares se ejercitaron aparte en una sesión de recuperación, que acabó a la hora de entrenamiento con un poco de carrera continua. El resto del equipo se ejercitó primeramente con el preparador físico, Javier López Ramos, mientras que en la segunda mitad del entreno tomó las riendas Enrique Martín. Los tocados Zelu y Chus Herrero participaron activamente durante la sesión. Pese a ello, el zaragozano no se ejercitó en el último ejercicio, y se quedó junto a Enrique Martín hasta el final de la sesión. Otro que no participó fue Victor Ruíz. El defensa, que no disputó ni un minuto en Coín, estuvo hablando distendidamente con Enrique Martín durante más de una hora.

Cuando se retiraron los titulares, el técnico navarro entró en acción y preparó un ejercicio de cara al partido de mañana ante el Rayo. Martín, muy conocedor de las características de los equipos de Paco Jémez, remarcó la importancia del trabajo sin balón de los centrocampistas, que a priori, según lo visto en el entreno, podrían ser Imanol García, Javi Flores y José Antonio González, volviendo así al sistema de 3 centrales y dos carrileros.