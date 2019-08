Enrique Martín: "Espero que la afición empuje al máximo"

Enrique Martín, técnico del Córdoba, dio ayer su primera rueda de prensa previa al partido contra el Recreativo Granada, con el que su equipo debuta mañana a las 21,30 horas. El navarro destacó que no ha «perdido mucha energía en hablar de otra cosa que no sea fútbol». Para el partido cuenta con todos los jugadores disponibles, con las excepciones de Fernando Román, que sigue lesionado; y de José Antonio González, que no podrá jugar al estar cedido por el Granada.

De su equipo, el técnico navarro afirmó estar «satisfecho de la pretemporada que hemos hecho, al margen de los resultados». También afirmó que «el equipo va a ser competitivo, y debe de competir al máximo en todos los campos. Es un gran estadio, buen césped y el público a favor».

Sobre la propia afición, Enrique Martín espera que «esa pasión de los aficionados se transforme en ánimos al equipo desde el primer instante. El Arcángel va a ser fundamental para conseguir el objetivo», ya que «la temporada en casa tiene que ser completa y necesitamos su apoyo». Pese a que con las vacaciones harán mella en la asistencia, Martín espera que «con un buen rendimiento del equipo, las entradas en el estadio sean grandes y la gente empuje a tope, porque el jugador les necesita y agradece mucho su apoyo».

También se refirió a los jugadores del filial, de los que el técnico blanquiverde afirmó que «les he comentado que el primer equipo está ahí, y si se lo comen no voy a tener ningún problema en ubicarlos ahí. Pero me quedo con sus ganas. El sábado iremos a verles a su primer partido».

Por otro lado, también quiso hablar del rival, del que afirmó que espera «un equipo con chavales jóvenes, con buen nivel y mucha ilusión de progresar» ya que, al ser un filial, siempre pueden tener esas ganas «de colarse en el primer equipo». «Será un partido muy competido» sentenció.

Además, Martín también analizó el último fichaje blanquiverde, Owusu, y los refuerzos que faltan. Sobre el ghanés reconoció que «es un jugador con una punta de velocidad muy interesante, con mucho futuro y buen disparo. El año pasado metió goles bonitos en Salamanca». Para el partido del domingo, el técnico estima que estará «como mínimo, citado, aunque hay que verle un poco más en el entreno de mañana».

Finalmente, Martín aseguró que «la última semana es brutal porque todo se aprieta. No hay que desechar ninguna posibilidad. Hay que estar preparados y tener suerte para que algunos de los que queremos acepten nuestra propuesta». El técnico, que está en contacto directo con Alfonso Serrano, espera paciente a que lleguen «esas dos o tres guindas que pueden completar a última hora la plantilla».