Enrique Martín: "Es la base para ir creciendo; en defensa estuvimos intensos"

Enrique Martín se mostró satisfecho con el debut de su equipo en El Arcángel, ante su afición. «Ha sido un buen entrenamiento para nosotros», inició su comparecencia el navarro, que recordó que «el Rayo nos ha exigido mucho, nos ha hecho trabajar a tope, que para mí es lo más importante. Jugamos ante un equipo con muchas posibilidades y el nuestro estuvo serio desde portería hasta arriba. En el primer tiempo nos faltó un poquito de balón», reconoció el técnico blanquiverde, «pero hay que entender que el Rayo te presiona y no te deja».



Profundizando en el análisis, Martín reconoció que «esto es la base para a partir de ahí ir creciendo. El equipo va cogiendo una buena capacidad de trabajo. En estrategia defensiva estuvimos fuertes e intensos, fundamental en esta Segunda B, y a partir de ahí habrá partidos más o menos brillantes» y admitió que el equipo titular ante los franjirrojos «puede ser» el del estreno liguero, también en El Arcángel, ante el Recreativo Granada.



Sobre la necesidad de fichajes para cerrar la plantilla, Enrique Martín comentó que «necesitamos uno o dos delanteros y algún jugador más. Tres o cuatro jugadores nos vendrían bien para dar el último empujón y completar la plantilla. Tres estaría bien y a partir de ahí estaría muy bien» y desveló que «Sebas Moyano y Zelu están ahí, pegando, y entiendo que van a seguir con nosotros. No entiendo que se vayan a ir».

Finalmente, el navarro también tuvo palabras para lo que se viene y la necesidad de contar con un estadio fuerte. «Me he fijado en el himno y recordé el partido ante Osasuna con el campo lleno. Y me pareció que había gente para ser agosto y 21,30 horas de la noche», aseguró el técnico blanquiverde, que echó una mirada al futuro: «He visualizado un domingo cualquiera con el campo lleno y esa es mi máxima ilusión. Momento de inicio de un trayecto que espero que sea con final feliz, será muy importante todo este apoyo que se siente de la gente y eso hará que el Córdoba pase por encima de todas la circunstancias que hay».