Enrique Martín: "El día que tengamos acierto haremos tres o cuatro goles"

El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, tiene claro cual es su guion, repetido una y otra vez desde su llegada a El Arcángel. "Uno no debe de esperar nada, debe aceptar, y cuando aceptas no significa que seas sumiso sino responsable. Te hace estar más centrado en lo tuyo, no estar despistado. Es lo que dije cuando vine. Es el Córdoba CF, es lo que hay y estamos centrados en lo deportivo. Seguiré manteniendo este discurso todo el año", advirtió este viernes en la previa al choque del sábado ante el Sevilla Atlético, preguntado sobre los asuntos extradeportivos que gravitan en el entorno blanquiverde.

"Sé donde vine y lo que había por alrededor, pero vine centrado en un objetivo y en ello estoy. Trato de que los jugadores estén centrados en este objetivo. A partir de ahí, escuchas, te dicen, pero nosotros no podemos hacer nada. Nos tenemos que dedicar a lo nuestro", dijo con claridad el navarro.

El cobro de las nóminas

"No espero nada y acepto todo. Creo que lo que estoy diciendo es así de claro. Acepto todo lo que me dices, está ahí. Estamos a 27 de septiembre, quedan 3 días para acabar el mes. No tengo por qué adelantarme ni retrasarme. Los dos meses que llevo en Córdoba el club los ha cumplido, y es lo que puedo juzgar", indicó el técnico del Córdoba CF, cuestionado sobre si teme que se produzca el impago de las nóminas de septiembre. "No estoy esperando a ver si me pagan o no me pagan. Si aceptas el resto te hace estar metido en lo que tenemos entre manos, el partido de mañana. Nadie ni nada nos va a desviar. No sé si el día 30 el club cumplirá, lo veremos entonces. No depende de mi, y pensar en eso es una pérdida de energía terrible", comentó.

Análisis del partido ante el Sevilla Atlético

Sobre el rival, el Sevilla Atlético, y su estadio, el Jesús Navas de la ciudad deportiva sevillista, aseguró que "vamos a un campo bonito, con buenas instalaciones y contamos con nuestra afición, que nos va a arropar. Tenemos que ser ambiciosos e ir a por el partido. Es una buena oportunidad fuera de casa para traernos los tres puntos. No hay tregua, hay que competir súper a tope juegues contra quien juegues. Hay que afrontarlo con mucha intensidad y ambición, y a por los tres puntos", dijo.

Martín advirtió que "los filiales tienen jugadores en formación con una calidad impresionante. Lógicamente tienen el tema de la edad, que todo tiene un trayecto. Son equipos de la categoría y este equipo ganó en Cartagena", apuntó. "Al margen del equipo que nos enfrentemos, debemos tener una gran intensidad y una gran concentración en los inicios de los partidos, que es una asignatura pendiente, el salir más concentrados. También en el inicio de las segundas partes. No podemos esperar que las cosas se pongan en contra para reaccionar. Tenemos que partir con un alto nivel de intensidad". Con ello aludió al gol encajado en el primer minuto ante el Badajoz, algo que también ocurrió en el debut liguero frente al Granada B.

Toda la plantilla disponible

Además, destacó que, por primera vez esta temporada, cuenta con toda la plantilla sin problemas físicos, aunque "Djetei no va a viajar porque posiblemente hoy su mujer va a dar a luz", explicó. "Los jugadores saben que tienen que estar preparados, nadie tiene que estar acomodado. Todo el mundo tiene que estar presto porque no hay grandes diferencias. En cualquier momento pueden jugar cualquiera de los 23 que están en el equipo. Tenemos que ir creciendo en un bloque e ir dando minutos a la gente. Esto es muy largo y tenemos que hacer toda la plantilla el trayecto", dijo. Con ello ya apuntaba que algún futbolista convocado ante el Badajoz se quedaría sin viajar a Sevilla. Son los casos de Sebas Moyano y Ángel Moreno.

¿Antonio Moyano titular?

Respecto a la posibilidad de que Antonio Moyano, el jugador número 12 hasta ahora, pueda salir de inicio en la ciudad deportiva del Sevilla, el míster navarro aseveró que "está ahí a puntito, hasta que un día tenga su opción desde el inicio del partido. Pero lo importante es que está trabajando muy bien, está progresando y teniendo sus minutos, y evidentemente va creciendo. No os sorprenda que en cualquier momento pueda salir desde inicio", especuló. "Estoy satisfecho con él, está cumpliendo y en los partidos, cuando sale, igual que todos, le da un empujón al equipo. Es otro de los chicos que lo tengo ahí. Pero también hay que regularle y controlarle. De momento lo está haciendo bien así y en cualquier momento seguro que le cae la oportunidad de inicio", insistió Enrique Martín.

¿Cambio de sistema?

"El domingo pasado (ante el Badajoz) hicimos un buen partido con y sin balón. Me gustó la templanza del equipo y fue un partido no muy habitual en Segunda B, con una intensidad muy alta. Después de verlo en vídeo tengo que reconocer que el equipo hizo un gran partido. El partido me encantó. Tuvimos llegadas, ellos también tuvieron, fue un encuentro muy interesante. La ubicación de los futbolistas no hace a un equipo más o menos ofensivo. El sistema lo hacen buenos los jugadores, juegues con tres defensas, con cuatro o con cinco. El equipo va evolucionando, se va soltando. Hay jugadores que llevan 15 días con nosotros. Hay que seguir sin prisa pero sin pausa, cada observador tiene su propia opinión y es muy interesante. No he cambiado de sistema, los entrenamientos están para poner cosas en práctica. Pero no tengo ninguna idea de variar el sistema. El equipo está haciéndolo bien y no la categoría hay gran igualdad. Por ser el Córdoba CF no vamos a ganar cinco a cero cada partido. El día que estemos acertados haremos goles y el que no es importante que mantengamos un equilibrio. El dibujo es indiferente, hemos trabajado este sistema y llevamos solo cinco partidos de competición. Ahora el equipo está empezando a coger el punto. Las cosas van bien, hemos jugado cinco partidos y no hemos perdido ninguno".

El trabajo con la puntería cara a portería

"Valoro a mi equipo las muchas llegadas, pero también valor que el Badajoz tiene un equipazo y una defensa muy buena. En las jugadas de estrategia se vio que fue un partido apasionante. Los dos equipos compitieron muy bien en todos los aspectos, y si no hicieron más daño en estrategia fue porque el equipo contrario lo hizo muy bien. Fueron unos duelos bonitos e interesantes. El día que tengamos acierto haremos tres o cuatro goles. Trabajas para llegar y tener ocasiones. Por ejemplo Owusu tuvo una opción manifiesta de gol. No acertó, pero tuvimos opciones. Es importante que cuando no aciertes estés bien atento.

Análisis del rival

