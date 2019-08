Enrique Martín: "Hay que disfrutar de Villarrubia y de su hierba artificial"

El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, ha pasado por sala de prensa para analizar el partido que enfrenta este sábado a las 20.00 horas a su equipo ante el Villarrubia de los Ojos, en el Municipal de la localidad castellano-manchega. Ha avanzado que Sebastián Castro será el descarte de la lista de 19, aunque entra en la expedición "para que vaya haciéndose a la línea del vestuario".

El navarro no quiere excusas respecto al césped del Municipal de Villarrubia. "No pierdo energía en mirar cómo es el terreno de juego, tiene las dimensiones reglamentarias", ha afirmado, añadiendo que "hay que disfrutar de Villarrubia, es el único campo con hierba artificial, es un rival que merece el máximo respeto y su afición está super ilusionada".

Por otro lado, sobre los posibles fichajes y salidas antes del cierre del mercado, el míster blanquiverde ha indicado que "Hasta el último día habrá opciones de incorporar jugadores, es un trabajo de Jorge y Alfonso. Normalmente, los jugadores que pretendemos generalmente están entre Segunda, quieren quedarse ahí, esperando hasta el último momento, y si no les sale nada pues no sería mala opción la del Córdoba CF. Hay que tener paciencia y esperar, sólo quedan tres días". Incluso, no ha descartado que alguno de sus actuales futbolistas salga a otro club. "Hasta el día 2 a las seis de la tarde puede salir cualquier jugador de la plantilla y venir cualquier futbolista".

Además, el míster navarro ha tratado los siguientes temas de actualidad:

-La convocatoria de Sebastián Castro

-Si está inscrito tendrá pocas posibilidades de jugar y si o lo está, ninguna. Ha estado lesionado esta semana pero tiene que viajar para ir haciéndose a la línea del vestuario y adaptarse al grupo. Por eso viaja. Será el único que no se vista.

-Las medidas del campo del Villarrubia

-No vamos a reparar en el campo ni en el rival. Está en la misma categoría que nosotros, merece el máximo respeto al margen del campo y de todo lo que le queramos poner alrededor. Es un partido más de Segunda B y no pierdo energía en mirar cómo es el terreno de juego. Tiene las dimensiones reglamentarias, nos guste más o menos. Todo lo que pase de 45 de ancho es legal.

-El rival y la importancia de los tres puntos

-Nuestro objetivo es ir ganando partidos y ahora toca Villarrubia. A por él. Hay momentos en que toca jugar en el Bernabéu y otros en que toca jugar en un campo de hierba artificial. Su afición está súper ilusionada con su equipo y toca este menú. Hay que disfrutarlo y vivirlo. La vida me ha enseñado que ese salmón que en un momento puntual te lo comes en un sitio X, también me he comido un bocata de chorizo con un palmero de gaseosa y le he sacado más gusto que al salmón. Hay que disfrutar de Villarrubia, es el único campo de hierba artificial, hay que disfrutarlo. No valen excusas.

-Los fichajes y el cierre del mercado

-No pierdo energías. Sé que Alfonso está trabajando por un lado o por otro para acceder a una serie de situaciones. Ha habido otras que se quedaron en el camino por circunstancias. Hasta el último día habrá opciones de incorporar jugadores, es un trabajo de Jorge y Alfonso. Cuando vengan, ya no queda nada, el lunes se cierra a las seis de la tarde, creo, quedan tres días. No me ha quitado tiempo. Sigo centrado en el grupo y así voy a seguir. Seguramente habrá alguna incorporación y nada más. Normalmente, los jugadores que pretendemos generalmente están entre Segunda, quieren quedarse ahí, esperando hasta el último momento, y si no les sale nada pues no sería mala opción la del Córdoba CF. Hay que tener paciencia y esperar, sólo quedan tres días. Espero que tengamos fortuna y que caigan entre tres y cinco refuerzos.

-La lesión de Fernando Román y la aportación de José Antonio González

-Fernando evoluciona bien de su tobillo, para la semana que viene es probable que esté con el grupo. Jose Antonio tiene una progresión muy interesante, tiene buenas fortalezas y hay que ayudarle para mitigar sus debilidades y hacer el muñeco más completo. Mi sensación es que es un jugador de superior categoría.

-Análisis del Villarrubia

-Tenemos referencias del partido de Algeciras. Mantienen al mismo entrenador con una propuesta muy clara. No creo que vayan a variar mucho de lo que propusieron el domingo pasado en Algeciras. Al margen de esto, nosotros tenemos que tener el punto de competitividad e intensidad. Es un equipo que maneja bien la pelota, tenemos que estar centrados los 90 minutos.

-El apoyo de los cordobesistas que viajarán a Villarrubia

-Siempre es interesante el sentirte respaldado por tu afición, tanto en casa como fuera. Me gusta que el aficionado se ilusione con el equipo. Además de todo eso, nos tenemos que centrar exclusivamente en hacer nuestro trabajo. A partir de ahí, el apoyo de la afición es fundamental y siempre gusta sentirse respaldado. Pero los que tenemos que dar la cara y sacrificarnos somos los que estamos en el verde. Se agradece el apoyo de la afición, que te da fuerza, ganas y valores que empujan a competir con más intensidad.

-El horario de la tercera jornada ante el Real Murcia

-El club ba ha puesto el partido a las seis y media, como si lo quiere poner a las doce del mediodía. Me es indiferente el calor, 40 o 42 grados. Si aguanto yo aguantan los jugadores. Lo ha puesto el club, punto. Nosotros jugamos, trabajamos y competimos, y esperamos ganar.

-¿Titularidad de Owusu y De las Cuevas en punta?

-No tengo ni idea de lo que haré. Sé que el grupo será con unas ganas muy buenas de competir, ya veremos si juega Owusu o jugamos con extremos, o no. Lo que quiero es que mi equipo sea plural. Me gusta que el grupo maneje diferentes alternativas, para manejar momentos diferentes, con uno o dos puntas, con o sin extremos. La plantilla está preparada para cualquier dirección táctica, y eso es lo que más me gusta.

-El partido que espera en Villarrubia

-No tengo ni idea del tipo de partido que será. El Villarrubia tiene buen trato de balón, es un partido imprevisible. Al final a pesar de las medidas del campo es fútbol, y los buenos jugadores deben aclimatarse a todo tipo de superficies. Espero un buen partido, pero no sé hacia donde puede ir. Imagino que será muy igualado y todo estará en pequeños detalles.

-La posible salida de Víctor Ruiz o de otros jugadores

-Hasta el lunes a las seis, que creo que acaba el mercado, tal y como está el fútbol cualquier futbolista puede venir y cualquiera puede marchar, no solo Víctor. Es la ventaja que tienen los futbolistas. Antes, cuando jugabas estabas fichado y te quedabas hasta el final. Ahora, los futbolistas tienen ventajas a la hora de salir. A veces es excesivo, porque quieren irse si no juegan dos partidos. Lo que no me parece bien es que empiece el campeonato y que haya 15 días para fichar y vender jugadores, igual que el mercado de navidad. Pero como se mueve tanto dinero, cuanto más mueves más circula el dinero. Mercancía pura y dura. Creo que no se tiene que quejar ningún futbolista, tanto si sale como si no sale. Hasta el día 2 a las seis de la tarde puede salir cualquier jugador de la plantilla y venir cualquier futbolista.

-Situación institucional

-Desde que vine en absoluto he opinado de algo que no me corresponde. Lo único que digo es lo que ya dije. Escuchamos, vemos y nos centramos en nuestro trabajo. En aspectos que uno no puede aportar ni dependen de uno, es inútil perder energía. Guardo toda la energía para mi grupo. Me preocupo por la salud de cada jugador y de sus familias. Lo demás, lo que tenga que ser será.

-Dificultades para fichar por los asuntos extradeportivos

-En absoluto nos beneficia todo el runrún que pueda haber alrededor, de alguna forma el trabajo de Alfonso se ve dificultado, bajo mi punto de vista. Hay que tratar de multiplicarse para convencer a los futbolistas de que vengan aquí. Esa es la realidad. La gente escucha, le comentan, y luego al final deciden. Solo podemos proponer lo que está en nuestras manos. A partir de ahí, el futbolista que pretendes elige. Tiene varias opciones y en función de lo que estime oportuno, por lo que ven y lo que dicen, al final decide. Y es claro que hay algunos futbolistas que han optado por otras vías que no son las del Córdoba CF.