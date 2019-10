Enrique Martín: "Es un partido especial entre dos grandes del grupo IV"

El Córdoba CF afronta el partido del próximo domingo (18.00 horas) en Cartagena con varias bajas de peso, en especial en el centro del campo. Así lo ha reconocido este viernes su técnico, Enrique Martín, en sala de prensa. El navarro ha comentado que "esta semana hemos tenido a José Antonio González, con una molestia muscular y no va a ir convocado, con lo cual se une a Jesús Álvaro, que por cierto creo que la semana que viene se incorpora al grupo. Chus está con su tobillo que no parece tanto como en un principio pero le impide desplazarse" y, de hecho, "está descartado para el fin de semana".

Tampoco estará en Cartagena Javi Flores, que "aún estará 15 o 20 días de baja", ha asegurado Martín, al que se la ha preguntado por el alcance en el juego del Córdoba CF de las bajas de González y Flores. "Son dos jugadores, Javi y José Antonio, que han sido más o menos habituales. Pero recuperamos a Imanol, que salió del equipo y creo que le ha venido bien airearse un poquito para volver con nuevos bríos, y el domingo vamos a tenerle en el centro del campo. El equipo queda más o menos interesante, aunque uno lo que quiere es contar con todos", ha reconocido el míster de los blanquiverdes, que espera recuperar a José Antonio González y Jesús Álvaro para la próxima semana.

Por otro lado, ha comentado como un aspecto positivo la vuelta de Fidel Escobar, que ya ha regresado de su convocatoria con Panamá y "por lo menos ha venido entero, que no es poco, y ha entrenado bien". Además, ha adelantado que el central panameño "jugará el domingo".

UN "PARTIDO ESPECIAL" PERO NO UNA FINAL

Entrando en el análisis del partido ante el Cartagena, Enrique Martín ha asegurado que es "un partido del nivel que jugamos con el Badajoz, con dos equipos que estarán arriba, son partidos diferentes a lo habitual". "Será un partido igualado y competido. Es un encuentro atractivo para los jugadores, un encuentro de equipos grandes dentro del grupo y por eso digo que son diferentes.

Cuestionado sobre si se trata de la primera final de la temporada, el entrenador del Córdoba CF no ha querido definirlo así. "Creo que esto es muy largo, ha habido equipos que se han distanciado mucho en la primera vuelta y en la segunda han andado jodidos para llegar, yo eso lo he vivido. Es un camino de fondo, hay que estar ahí y seguir pedaleando, estar en el paquete de cabeza. Son partidos bonitos, intensos, que a todo jugador le gusta participar. Cada uno lo puede interpretar como quiera, para algunos puede ser una final, pero creo que hay un trayecto muy largo y esto va a dar muchas vueltas", ha asegurado.

"LAS ESTADÍSTICAS ESTÁN PARA ROMPERLAS"

Ese partido intenso, igualado y bonito será ante un Cartagena que solo lleva dos goles encajados, un hándicap a superar por el Córdoba CF, que debe romper el entramado defensivo del Efesé. "Las estadísticas están para romperlas, para todos", ha asegurado Enrique Martín. "Seguro que han hecho las cosas bien, los números así lo indican en ese aspecto. Pero nosotros somos el equipo de este grupo que más situaciones de gol genera, tampoco me cabe mucha duda en vista de todos los partidos que he podido ver, sobre todo en los dos últimos, en los que hemos tenido ocasiones bárbaras", ha continuado, reconociendo que "el Cartagena tiene una gran plantilla, nosotros tampoco andamos mal en ese sentido. Son dos equipos configurados para estar arriba. Es un partido diferente por el potencial de las dos plantillas".



LA REPERCUSIÓN DE GANARLE A UN RIVAL DIRECTO

Aunque ha incidido en que una victoria ante el Cartagena tiene el mismo valor que ante cualquier otro equipo, Enrique Martín ha reconocido que "siempre tiene más repercusión cuando ganas a un equipo potente que cuando ganas a otro de mitad de la tabla para abajo. Son connotaciones diferentes para el propio jugador, el estadio es atractivo y nos vendría bien ganar, puede ser el momento oportuno ante un gran equipo. Al final vamos a estar ahí arriba los dos", ha pronosticado.

Eso sí, nada le aparta ni un milímetro de su discurso del crecimiento continuado de la plantilla y de su propuesta futbolística. "Vamos a seguir creciendo con nuestra idea y prestando atención al contrario. Es un equipo que tiene mucha paciencia y que madura mucho los partidos. Vamos a tener nuestra propia personalidad, cuando no tengamos el balón tendremos que adaptarnos al Cartagena, y cuando lo tengamos seguir atacando para hacer más ocasiones y estar más acertados. En la insistencia y en la constancia está el premio. El Cartagena tiene su propia dinámica, que le va bien. Imagino que seguirá en la misma tónica e intuyo un partido muy igualado. Espero que al final nos traigamos un gran resultado", ha asegurado Enrique Martín.

VÍCTOR RUIZ, CON POSIBILIDADES DE JUGAR DE LATERAL IZQUIERDO



"Toda la plantilla está trabajando con intensidad, si veo el momento cualquiera puede asomarse ahí. Víctor Ruiz tiene la ventaja de que es zurdo y puede jugar ahí. Pienso que en este momento, es su mejor momento físico y mental desde que estoy aquí. Es mi percepción, creo que tiene alguna oportunidad", ha comentado sobre las opciones de Ruiz de jugar en el lateral izquierdo en relevo de Raúl Cámara.



LAS SITUACIONES EXTRADEPORTIVAS

En respuesta a una pregunta sobre si toda la plantilla estaba al corriente de pago, Martín ha respondido que "uno tiene que ayudar a sobrellevar cosas que los propios jugadores, como todos, vemos, oímos y leemos. Mi deber es que se centren a tope en el trabajo y en el objetivo, pero también somos personas que sentimos y padecemos. Hay que hacer un trabajo psicológico súper fuerte. Vamos a ver si poco a poco se va solventando todo. No lo sé, en Córdoba soléis decir mucho la semana que viene, con cariño lo digo, es una expresión que me he quedado con ella. Os lo podría confirmar la gerencia o la oficina. Sé que había algún pequeño handicap que estaban solventando para cumplir con todo el mundo. A partir de ahí ya no lo sé".

UN ESTADIO ESPECIAL

El Córdoba CF jugará en el estadio Cartagonova, donde hace 20 años certificó su ascenso a Segunda. Un escenario, por lo tanto, muy especial. A ese recuerdo pretende agarrarse el técnico blanquiverde para motivar a los suyos. "Sé que hubo hace algún tiempecito una historia. Que trae buenos recuerdos a los aficionados y al propio club. Siempre es agradable ir a un campo donde hay buenos recuerdos. Hay connotaciones psicológicas que pueden venir bien, pero es a nivel de club. Pero desde el 99 en Córdoba no creo que haya llovido mucho, pero ahí arriba sí. Pero calor seguro que ha hecho muchísimo desde entonces (risas). Hay que recordarlo con cariño, se lo recordaré a los jugadores para afrontar el partido con ese puntito de ver si somos capaces de reactivar aquella historia".



LA SANCIÓN A JESÚS LEÓN



"Es una cosa que a mí tampoco…Seguramente producto de los nervios, se habría puesto quizás un poco nervioso. Qué voy a decir. Todos tenemos que mantener la línea pero hay circunstancias que a todos nos han pasado, y que en momentos puntuales uno no sabe cómo ha podido reaccionar de esa manera, imagino que al presi le pasará algo parecido. Imagino que él pensará cómo pudor reaccionar así. Somos seres humanos, no sabemos cómo podemos reaccionar ante diferentes eventos. No hay una persona en el mundo que no haya tenido algún patinazo. Él creo que estará arrepentido de que perdió los nervios y se estará lamentando. Son situaciones que no deberían producirse pero somos personas, a veces reaccionamos de una manera y otra de otras. Evidentemente no es un buen comportamiento. Y el propio presi seguir que lo sabe. Le han castigado con 4 partidos, cumplirá su sanción y no puedo decir nada más", ha finalizado su comparecencia el técnico del Córdoba CF, Enrique Martín.