Enrique Martín: "Hemos hecho un gran partido pero no hemos estado acertados"

El técnico del Córdoba CF, Enrique Martín, no se marcha disgustado con la primera derrota de la temporada. Así lo expresó en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Sevilla Atlético, donde aseguró que "el equipo ha hecho un gran partido, hemos tenido bastantes ocasiones para haber ganado pero no hemos estado acertados. No tengo nada que reprochar a los futbolistas pero el acierto, que es terminante en el fútbol, no lo hemos tenido", reflexionó. De hecho, dijo estar "contento con el trabajo del equipo y con el juego desarrollado. Este es el camino, seguir creciendo".

La falta de acierto fue lo que lastró, a su parecer, al conjunto blanquiverde. Un mensaje que repitió en varias ocasiones. Y puso como ejemplo la última jugada del encuentro, en la que Juanto Ortuño estrelló un cabezazo en la madera que, de haber entrado, habría supuesto el empate a dos.

"Es de esos partidos en los que has estado bien, has generado muchas opciones pero, al final, lo que vale es el resultado. Te vas a casa con el 2-1", dijo el técnico navarro. "Alguna vez comenté que habría algún partido que jugando bien perderíamos. Pues este el primero que hemos jugado francamente bien, bajo mi punto de vista, y hemos perdido", manifestó, recordando que "ellos han hecho gol en la única jugada que han tenido en la segunda parte".

Entrando en un análisis más pormenorizado del encuentro ante el Sevilla Atlético, Martín indicó que "el primer tiempo ha sido más de ida y vuelta para las dos áreas. Ellos aprovecharon la suya y nosotros la nuestra, quizás era justo el empate a uno al descanso". Sin embargo, el técnico del Córdoba CF cree que "en el segundo tiempo hemos tenido bastantes opciones de hacer gol y no hemos acertado. La conclusión del tema futbolístico es que lo que vale es ganar. Hay que jugar bien y generar ocasiones, pero hay que acertar, porque sin acierto te llevas la derrota", recalcó.

Cuestionado sobre los desaciertos en defensa de su equipo, Enrique Martín aseveró que "el primer gol vino de un balón horizontal que perdimos en el centro del campo. También hacía calor. Yo no he visto mal al equipo, le he visto centrado y con ganas de balón, moviendo la pelota de un lado a otro", afirmó.

Ahora toca borrón y cuenta nueva para el míster de los blanquiverdes. "El domingo ante el Cádiz B hay que sacar el partido adelante. El campeonato es largo, no hay que volverse locos y hay que seguir trabajando. Cada domingo hay que competir para ganar", finalizó.