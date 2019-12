La embajada de Baréin felicita al nuevo presidente Al-Zain por su llegada al Córdoba CF

La embajada de Baréin en Reino Unido ha felicitado al nuevo presidente del Córdoba CF, Abdulla Al-Zain, por su llegada al club blanquiverde tras la compra del grupo Infinity de la unidad productiva de la entidad.

HRH Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa announced that Abdullah Al Zain assumed the presidency of the Spanish club of @CordobaCF_ofi, following the investment of Bahrain Infinity Capital in the club. https://t.co/frRRczxSHr pic.twitter.com/2w1l6wvafn