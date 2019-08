¿El retorno de Luis Muñoz?

El Córdoba CF valora plantear al Málaga una nueva cesión del central Luis Muñoz. El director deportivo blanquiverde, Alfonso Serrano, también estudia otras opciones, pero la del regreso del central malagueño es de las que más gusta, ahora mismo, en El Arcángel, sobre todo teniendo en cuenta que tanto él como Fidel Escobar pueden actuar en la posición de mediocentro defensivo, por lo que dicho movimiento puede tener más que ver con la búsqueda de un elemento para esa zona del campo, en la medular, que en el eje de la zaga, para la cual tampoco se descartaría la llegada de un nuevo central, además del malagueño en caso de que su club de origen diera el sí definitivo a la entidad blanquiverde.

Lo que también se deducen de estos últimos movimientos del club blanquiverde es que el centro de la defensa no termina de convencer a los jefes deportivos del Córdoba CF, ya que si bien el movimiento en la búsqueda de Luis Muñoz puede tener que ver también con el puesto de mediocentro defensivo, no es menos cierto que también han mantenido contactos con el Almería para la posible llegada, también en modo de cesión, de un central, que bien podría ser Tano Bonnín, aunque el overbooking en la plantilla almeriense hace que todas las puertas estén abiertas. De hecho, la llegada del nuevo dueño, Turki Al-Shaik, ha supuesto que todos los fichajes realizados durante el verano, anteriores a su llegada, no cuenten ahora para el club rojiblanco. Y de los 26 jugadores que tiene actualmente en plantilla, media docena son centrales.



Pero el caso de Luis Muñoz es especial, dada su participación con el conjunto blanquiverde la pasada temporada y que, además, continúa siendo jugador sub 23. Evidentemente, el rendimiento del jugador en la categoría de plata del fútbol español con la camiseta cordobesista ha provocado el interés de otros clubs, aunque el club de El Arcángel mantiene opciones sobre él.



Luis Muñoz fue el primer fichaje de la pasada temporada, dentro del terremoto que supuso el bloqueo del límite salarial deportivo. Al ser sub 23, el Córdoba CF intentó inscribirlo como jugador del filial, algo que LaLiga no permitió, obligando al club blanquiverde a hacerlo con ficha profesional. No deja de ser llamativo que este verano, con otros muchos problemas que está teniendo el Málaga con la inscripción de jugadores, sí se le haya permitido inscribir al joven central y mediocentro con dorsal del filial, concretamente, el número 34.

APUESTA DE RAFA BERGES / Con ese dorsal debutó en la primera jornada, en Santander, saltando tras el descanso sustituyendo a David Lombán, mientras que el pasado sábado se quedó en el banquillo de La Rosaleda en el encuentro que los de Víctor Sánchez disputaron contra Las Palmas. La intención del club de la Costa del Sol es ir incorporando en esta semana nuevos jugadores, por lo que Luis Muñoz podría quedar sin hueco en el primer equipo, de ahí el interés del Córdoba CF en su posible retorno a El Arcángel, esta temporada.



Otra opción que al parecer maneja la entidad blanquiverde es la de Josete, central que hasta el pasado junio militó en el Lugo. Según diversas informaciones que se manejan en Murcia, el UCAM está interesado en incorporar al defensa ilicitano de 31 años, que maneja diversas opciones en Segunda División B, una de ellas las de la entidad blanquiverde, precisamente. Formado en las categorías inferiores del club franjiverde, Josete ha militado durante varias temporadas en clubs de Segunda División. Tras salir de Elche jugó en el Alavés, el Zamora, el Cádiz, el Oviedo, un breve paso por su club de origen, y el Lugo, en el que estuvo las dos últimas campañas.