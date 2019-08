"El empate ha sido un resultado justo"

"Las sensaciones son buenas, principalmente porque ha sido un partido muy competido, con mucha intensidad por parte de ambos equipos. Si no llegamos a estar con la intensidad que estuvimos nos llevamos cuatro, me ha gustado el trabajo y el esfuerzo de mis jugadores". Así se mostró en rueda de prensa Enrique Martín, técnico del Córdoba CF, para el que el empate a cero fue "justo", ya que "competimos muy bien, tuvimos nuestros momentos y en un partido no vamos a tener siete ocasiones con el portero solo. Si no acertamos o si el portero la para o el defensa la saca…", comentó.

Además, destacó que "es muy importante que en los otros momentos, que también los hay, estemos. Y estuvimos bien, de ahí el resultado. Pienso que ha sido un resultado justo", reiteró el preparador navarro, que aceptó que "el Villarrubia ha tenido dos palos", pero recordó que "nosotros hemos tenido dos o tres acciones clarísimas, lo que han hecho los dos equipos en el campo no lo refleja el marcador".

De hecho, para Enrique Martín "si el resultado hubiese sido empate a dos o empate a tres no se habría quedado corto". Entiende el míster del Córdoba CF que ambos equipos merecieron marcar y que, eso sí, el empate final es justo para lo ofrecido por ambos equipos.

Por otro lado, quiso recalcar que el Córdoba CF llegó a Villarrubia "con el máximo respeto" al rival castellano-manchego, un equipo "que está en Segunda B igual que nosotros, en el mismo grupo". Añadió que "les hice ver a mis jugadores que si no venimos bien concentrados los 97 minutos o 100 minutos que dure el partido, no puntuamos ni hartos de vino. El equipo ha estado intenso y metido, hemos logrado mantener la puerta a cero, que no es nada fácil".

Reforzó la idea de que el punto es "muy importante", ya que puede "llevarte a la gloria o dejarte tirado" al final de temporada. Y puso en valor el empate ante lo demostrado por el Villarrubia en el campo. "Habrá equipos que van a sufrir mucho en Villarrubia, si no se mentalizan de las medidas del campo sufrirán".

Cuestionado sobre la baja de Fidel Escobar, que se marcha ahora con la selección de Panamá, Enrique Martín dijo que "seguramente cambiaremos cromo con cromo, tenemos a Víctor y no sé si vendrá algún otro jugador de aquí al lunes". Ello abrió la veda para la pregunta sobre lo que espera del cierre del mercado de fichajes. "Creo que un par de jugadores o tres, siendo optimista, creo que ahí andaremos. Lo justo sería tres", finalizó Enrique Martín.