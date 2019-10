«El Córdoba CF no tiene por qué no hacer lo del Granada»

Todo surge como una conversación casual. Alguien comentó hace unos días que «hace nada, como quien dice, el Granada jugaba contra el Albolote en Tercera División». Y ahí está, en Primera División y en lo más alto de la tabla clasificatoria. Pensar en el Granada y en el Córdoba CF obliga, irremisiblemente, a acordarse de Lucas Alcaraz, el único entrenador en décadas que ha completado dos temporadas consecutivas completas en Segunda División a los mandos del conjunto blanquiverde.



El técnico granadino, con una puerta en Los Cármenes con su nombre, mira ese liderato y recuerda que «el Granada, en el inicio del año 2000, era un club que caminaba un poco hacia la deriva institucional por una crisis de dirigentes, en cuanto a gestión, y una deuda económica que tenía al club prácticamente en quiebra técnica. En ese momento aparece un modelo de gestión, el de Gino Pozzo. Rescata al club de la deriva y lo pone en Primera en tres años. Era un modelo al que el Granada siempre tendrá que estar agradecido porque generó un nuevo club, con la nueva ciudad deportiva», aunque Alcaraz reconoce que «es cierto que no generó ese sentido de pertenencia porque había mucha itinerancia al haber muchos jugadores de muchas nacionalidades diferentes». En cualquier caso, el entrenador granadino señala que «está claro que la llegada de Pina, Juan Carlos Cordero y Gino Pozzo ponen los medios para que el actual Granada sea posible».



Además, el exentrenador del Córdoba CF confiesa que «a mí me gusta ser generoso con el pasado. Le tengo que estar agradecido como entrenador a Pina, a Cordero y a Pozzo de que me dieran la oportunidad de entrenar al Granada, pero como abonado les tengo que estar agradecido de rescatar un club de la quiebra para dejarlo en Primera y con una ciudad deportiva nueva. La historia debe ser generosa con cada uno», asevera.



Una transformación que pocos ven posible en Córdoba. Sin embargo, Alcaraz no opina igual, aunque reconoce que «hay que solucionar el problema institucional». El granadino indica que «las grandes ciudades como Granada, Almería, Málaga, Cádiz, Huelva, cíclicamente vuelven a estar arriba. Cuando yo tenía 30 años no pensaba que iba a ver al Granada en Primera. Y no solo lo he visto, sino que lo he entrenado 70 u 80 partidos. Córdoba volverá, pero ahora hay trabas institucionales que no me corresponden analizarlas porque sería una ligereza por mi parte, pero está claro que de una u otra manera se tienen que solucionar».



En caso de que el Córdoba CF logre superar esa crisis institucional, Alcaraz señala que «tenemos que asimilar que el fútbol es como el resto de las empresas. Cada club, en lo deportivo y en lo institucional, necesita un plan estratégico y de desarrollo. Hay que confiar en un modelo de juego, en un entrenador capaz de liderar un equipo tan importante de una ciudad tan importante y una filosofía a la hora de firmar jugadores acorde a todo eso. Córdoba no tiene por qué no hacer lo de Granada, Getafe, Leganés, etcétera. Lo que pasa es que el balón no entiende de historia, sino de que se hagan bien las cosas», recuerda el extécnico blanquiverde.



El Granada actual «fichó al entrenador y este ha creado un modelo de equipo, con jugadores de su plena confianza, y ha logrado un equipo con un rendimiento deportivo altísimo. Además, generando un sentido de pertenencia en la afición, una identificación total y una armonía que no ha existido nunca en Granada. Por los resultados y porque es diferente al modelo anterior», que logró rescatar al club de la quiebra.

De ahí que el éxito del actual Granada, fruto de esa gestión, también se refleje en el campo. «Lo más importante en el fútbol no es firmar a los mejores jugadores sino a los más adecuados y (Diego Martínez) ha logrado que el equipo sea camaleónico, y disciplinado hasta la abnegación. Y por eso es muy difícil de ser superado».