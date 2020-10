"El Córdoba CF debe tener paciencia y esperar su oportunidad el domingo"

Si hay un cordobés que conoce bien al entrenador del próximo rival del Córdoba CF es el canterano blanquiverde Carlos Martínez. El extremo derecho se encuentra actualmente sin equipo después de cumplir el pasado verano su contrato de dos temporadas con el Recreativo de Huelva. Le llegaron ofertas, “pero ninguna me convenció”, comenta, y prefirió esperar al próximo mercado invernal para seguir haciendo lo que más le gusta, jugar al fútbol. El cordobés logró el ascenso en la 16-17 con el Lorca FC después de ser campeón del Grupo 4, por lo que la 17-18 la inició en el conjunto lorquino, en Segunda División A. En el mercado invernal salió al Real Murcia, entrenado entonces por Salmerón. Los pimentoneros estaban a dos puntos del descenso en aquella temporada cuando el técnico almeriense tomó las riendas, finalizando la Liga en tercer lugar y disputando las eliminatorias de ascenso. Cayeron a las primeras de cambio ante el Elche, que finalmente llegó a la categoría de plata, con un 0-1 en la Nueva Condomina y un 3-2 en el Martínez Valero. Fue la primera toma de contacto de Carlos Martínez con Salmerón, “un entrenador del que solo hay que mirar su curriculum, con experiencia en Segunda B de sobra y siempre en equipos que están en la parte alta de la tabla, tiene varios ascensos, tiene uno con el UCAM Murcia, precisamente”, explica Carlos Martínez.

“Es un entrenador bastante serio, que quiere que sus equipos sean bastante duros, en el sentido de que es complicado meterles mano”, prosigue el cordobés. “Sus equipos son contundentes y saben llevar el partido a donde quieren, porque lee muy bien los partidos”, explica Carlos Martínez. Sobre el encuentro del domingo, el cordobés valora que “seguramente sea un partido cerrado, con pocas ocasiones y ellos, las pocas que tengan, las van a aprovechar, eso él lo tiene claro”.

“Es peligroso sobre todo en la transición del robo y salgo, los años que estuve con él lo trabajé mucho”, recuerda el extremo cordobés, que remarca que los equipos de Salmerón son especialistas “en la recuperación, pase de seguridad y salida rápida y vertical cuando se roba”, de ahí que piense que “el partido será bastante interesante de ver, no ya desde el punto de vista del espectáculo, del espectador, sino desde el punto de vista táctico”.

José María Salmerón, en su etapa en el Real Murcia. | LA OPINIÓN DE MURCIA

Carlos Martínez remarca también una virtud en el trabajo de Salmerón, en el apartado del “balón parado. Le da mucha importancia, porque sabe que ahí tiene mucho que ganar, sobre todo en esta categoría en la que se hacen muchos goles así: a balón parado o en segunda jugada, aprovechando algún rechace”, por lo que el almeriense “se lo curra bastante junto a su cuerpo técnico, que es el mismo que tuvo en Huelva”. Porque tras esa primera experiencia en el Real Murcia, Carlos Martínez volvió a tener como entrenador a Salmerón en el Recreativo de Huelva de la 18-19 en la que el Decano fue campeón del Grupo 4 de Segunda B y con el cordobés teniendo protagonismo.

“No se va a volver loco”, avisa el cordobés sobre el entrenador almeriense, “no se va a volver loco en el sentido de irse al ataque abiertamente. Le conozco y creo, además, que sería lo más inteligente por su parte teniendo el Córdoba CF el equipo que tiene”, en caso de que los blanquiverdes se pongan por delante en el marcador. “Los equipos de Salmerón no suelen hacer muchos goles pero tampoco les meten. Por eso son conjuntos duros y difíciles de meterles mano. No se va a volver loco si el Córdoba CF le marca antes. De hecho, en Huelva manejaba varios registros, 4-4-2, 4-3-3, y finalizamos con un 5-3-2 o 5-4-1”, recuerda el extremo, cuando el almeriense “metía extremos como carrileros y lo manejaba bien”. Sobre cuál debe ser el secreto del Córdoba CF para intentar llevarse los tres puntos, Carlos Martínez opina que “debe tener paciencia. Si el partido se vuelve cerrado, si se juega el típico encuentro de Segunda B, le recomendaría paciencia”, porque los blanquiverdes “la ocasión la van a tener, porque cuentan con gente buena arriba y de calidad para aprovechar esa ocasión que siempre llega”.

Otra característica en la que Carlos Martínez centra la filosofía del almeriense es en que “no le importa ser dominado. Si tú le presionas arriba buscará la verticalidad, abre los centrales, pero en nada que se le presione” lanzará en largo desde el lateral. Además, el cordobés insiste en que “no hay que volverse loco con el partido, porque queda el de vuelta y serán importantes los dos para el golaverage particular, por eso él no se volverá loco sabiendo que le queda otra bala en la recámara en La Condomina”, avisa Carlos Martínez.

En cuanto a detalles sobre la alineación que podría poner en juego el UCAM Murcia, el extremo cordobés indica que “podría meter otro pivote junto a Tropi, para darle aún más equilibrio al equipo y sabiendo la gente de calidad que tiene el Córdoba CF en esa zona”, opina, y remarca la importancia del balón parado: “Santi Jara es muy peligroso ahí, porque tiene muy buen golpeo”. Finalmente, señala también la peligrosidad ya conocida de Aketxe, que “salió 20 minutos contra el Sevilla Atlético y marcó un gol y dio un palo”.

En definitiva, Carlos Martínez se deshace en elogios hacia el que fuera su entrenador, porque “saca el cien por cien a sus equipos y está reconocido en la categoría”, por lo que reitera la clave para el Córdoba CF, el domingo: “Debe tener paciencia”.