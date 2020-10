El efecto Sabas en el Córdoba: el valor del 'nosotros'

Los planes van saliendo. Dos partidos y seis puntos. Líder del subgrupo B del Grupo 4 de la Segunda B. No suena demasiado glamouroso, pero al cordobesista de trinchera le sabe a gloria. Son los primeros pasos de la carrera de fondo que solo tiene premio para cuatro clubs de los 102 que arrancaron el campeonato. Algunos incluso no han podido hacerlo por el covid-19, una circunstancia que añade dramatismo a una temporada que para el Córdoba CF es fundamental para su porvenir como entidad deportiva.

Llevan dos partidos y han sumado todos los puntos posibles. Ninguno de sus rivales le ha marcado gol: el que encajó en Yecla se lo hizo en propia puerta. Fue, para su fortuna, un daño reparable. El Córdoba mostró seriedad y solvencia en el estadio de La Constitución para llevarse una victoria que le pone el primero en la clasificación. Ahora, a ver quién le mueve de ahí. Ya ha conquistado la posición y ahora le toca defenderla.

Sabas ha metido mano en el Córdoba y se nota su sello. El hecho de tener un objetivo muy marcado siempre ayuda. No es el blanquiverde un conjunto que salga a verlas venir. El madrileño está actuando desde el banquillo de un modo similar al que empleaba en su etapa de futbolista: el rival no sabía si iba a salir disparado por la derecha, por la izquierda, con un caño o un sombrero. Ahora tiene guardados los trucos en la chistera y los saca cuando nadie lo espera. Igual da la alternativa en la portería a Edu Frías, pone en el once a un canterano como Del Moral o deja en el banquillo a Javi Flores para adaptarse a las necesidades. Cada jornada es una trampa.

En Yecla mostró la validez de su planteamiento con un resultado rotundo: al cuarto de hora iban 0-2. Y Piovaccari como divo del gol. El tanque de Gallarate se dosifica y aparece cuando es necesario. Si tiene el día, es determinante. El Córdoba puede derribar adversarios desde la calidad invididual, pero necesita la base del esfuerzo común. Y no hay mejor estímulo para el jugador que sentirse útil en un proyecto. Todos enchufados. El efecto Sabas.