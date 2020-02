Edu Frías, séptimo estreno en temporada y media en la portería del Córdoba CF

La portería blanquiverde vivió un nuevo estreno, el domingo en Puerto Real, con el debut liguero de Edu Frías, que ya se había estrenado en Copa, en San Sebastián de los Reyes. El catalán no tuvo opción de iniciarse en Liga la pasada semana, tras la expulsión de Isaac Becerra, al estar en la última fase de recuperación por la fractura en su tibia, por lo que el arquero del filial, Juanlu Llamas, tuvo que tomar el relevo del titular. Así, en 26 jornadas ligueras, el Córdoba CF ya ha hecho debutar a tres porteros y Edu Frías, salvo sorpresa, tendrá una nueva oportunidad cuando Isaac Becerra vea la quinta amarilla del ciclo de amonestaciones.

Una situación ya conocida en la entidad blanquiverde, que la pasada campaña, la del descenso a Segunda División B, vivió también no pocos inconvenientes en la portería. Inició la temporada Carlos Abad, que nunca terminó de convencer y que tuvo actuaciones, como en la goleada encajada en Almendralejo, que aconsejaron un relevo bajo los palos. El tinerfeño, que pasó por la cantera del Real Madrid, jugó 28 partidos ligueros en los que encajó nada menos que 49 goles. La alternativa en la plantilla que más jugó en sustitución del tinerfeño fue Marcos Lavín. Pero con el portero proveniente del filial tampoco funcionaron las cosas, ya que en diez partidos ligueros encajó 22 tantos. La mayoría de esos diez partidos (siete) los jugó en las diez últimas jornadas de Liga, ya con todo decidido, por desgracia, para el conjunto blanquiverde.

Y es que desde el principio se atisbó el destino del Córdoba CF, que se estrenó en Liga con otro portero diferente a Carlos Abad, Igor Stefanovic. El serbio jugó las dos primeras jornadas encajando siete goles para terminar fuera del club y decidiendo su regreso a Portugal.

Esa temporada 2018/19 tuvo espacio para otro portero en Liga, el cuarto en esa campaña: Alberto González. El joven arquero del filial, que estaba a la sombra de Marcos Lavín, tuvo su opción ante los puntuales problemas que tuvo este en la muñeca. Aquel contratiempo físico, combinado con la imposibilidad de que Carlos Abad jugara contra el Tenerife por la consabida cláusula del miedo, obligó al estreno del joven guardameta llegado de Lucena. Encajó un gol y el Córdoba arrancó un punto, pero Carlos Abad continuó ocupando la portería en la siguiente jornada.

Antes de Isaac Becerra, la estabilidad blanquiverde tenía nombre y apellido: Pawel Kieszek. El polaco disputó 38 encuentros en cada una de las dos temporadas (2016/17 y 2017/18) que visitó la blanquiverde, dejando solo cuatro partidos a cada una de sus alternativas en el banquillo del Córdoba CF: el propio Stefanovic (2017/18) y Razak Brimah (2016/17).

¿Dónde están ahora?

Carlos Abad. El tinerfeño es titular en el Xanthi, en la Superliga griega, en el que ha encajado 26 goles en 22 encuentros, de los que seis ha dejado su portería a cero. Sigue perteneciendo al Tenerife, al que regresará, en principio, a final de esta temporada.

Igor Stefanovic. Encuadrado en el Leixoes, de la Segunda portuguesa, Stefanovic ha recuperado la titularidad y suma once encuentros en los que ha encajado nueve goles (cuatro partidos con el arco a cero).

Marcos Lavín. Salvo en cuatro encuentros por problemas físicos y uno por decisión técnica, el madrileño se ha asentado en el Getafe B, con el que ha disputado 20 encuentros en esta temporada en los que ha encajado 24 goles (en cinco partidos dejó su portería a cero).

Alberto González. El cordobés fichó por el Mirandés para reforzar a su filial, encuadrado en el Grupo VIII de Tercera División. El pasado domingo cubrió la portería rojilla en su visita al Atlético Astorga, saldada con derrota por la mínima.

Pawel Kieszek. Próximo a cumplir los 36 años, el polaco, del que todavía se acuerdan en El Arcángel cumple su primera temporada de regreso al Río Ave, de la Primera portuguesa, club en el que ya estuvo en el pasado y al que arribó tras su estancia temporal en Málaga. Titular indiscutible, en la última jornada su equipo empató en casa ante el Sporting de Portugal (en el que militá Jesé Rodríguez) a un gol. El gol lo anotaron los visitantes en el minuto 84, de penalti, que no pudo atajar el exblanquiverde, que también dejó recuerdos en Córdoba por sus cualidades para atajar penas máximas.

Razak Brimah. El ghanés milita en el Linares Deportivo, del Grupo IX de la Tercera División, equipo en el que es titular, lógicamente. El pasado verano se enfrentó al Córdoba en un amistoso de pretemporada y antes de llegar a Linares también tuvo un periplo en el fútbol sudafricano.