Edu Frías: "Hemos salido a darlo todo, pero no ha entrado el balón"

El portero catalán Edu Frías debutó este miércoles como guardameta titular del Córdoba CF, aunque lo hizo con derrota en San Sebastián de los Reyes. Al término del encuentro copero, Frías indicó que "el equipo ha salido a darlo todo, sobre todo en la primera parte se ha visto que lo hemos intentado, y en la segunda hemos mejorado un poco el juego". El portero indicó que el segundo gol del Sanse fue "una acción puntual, un tiro que rebota en un defensa y lástima de esa acción de juego".

Además, Frías reconoció que "sabíamos que el Sanse es un equipo que defiende muy bien, sabíamos a lo que veníamos. Hemos puesto todo de nuestra parte y no ha podido entrar el balón".

Cuestionado sobre el nivel del Sanse, colista de su grupo en Segunda B, el guardameta manifestó que "eso demuestra la dificultad de la categoría, cualquier equipo te puede ganar fuera o en casa. Toda la Segunda B es muy igualada".

Finalmente, Edu Frías dijo que "obviamente, no ha sido el debut soñado", ya que "me habría gustado que el equipo se hubiera llevado la victoria y el pase a la siguiente ronda", pero ante ello "solo queda seguir apretando para disputar más minutos y para poder mejorar la calidad de la portería".