Edu Frías: "No me veo titular ahora mismo, hay que ganárselo día a día"

Edu Frías habló tras el entrenamiento de recuperación sobre el estreno liguero del Córdoba CF y el suyo, en el que partió como portero titular en el arco blanquiverde. A pesar de ello, el catalán aseguró que “no me veo titular ahora mismo, porque hay que ganárselo día a día”. Edu Frías comentó que “llevábamos trabajando toda la pretemporada Isaac -Becerra- y yo, con buenas sensaciones de ambos” y que, tras el mismo, Juan Sabas “tuvo que tomar la decisión” que le señaló como el elegido para iniciar la Liga. El guardameta se mostraba “contento, porque apostó por mí, pero tengo claro que hay que seguir trabajando día a día” porque “Isaac es un compañero que aprieta mucho”.

Edu Frías se mostró también “contento” por la victoria y “por empezar con buen pie el campeonato, y también por la parte personal”, así como “por el trabajo de todo el equipo y por esa parada puntual”.

Precisamente, también habló sobre esa mano que sacó al cabezazo de Mussoni. “Esas situaciones son de los porteros y hay que vivirlas”, porque deben estar “conectados durante todo el encuentro y son situaciones que se dan. Hay que estar preparado aunque solo te tiren una vez, como fue ante el Lorca Deportiva”, indicó.

Ya sobre el encuentro, el portero del Córdoba CF comentó que conocían “el debut era un partido difícil, porque hay nervios y muchas ganas de empezar con buen pie. Sabíamos que el rival era un buen equipo, recién ascendido, pero que iba a poner cosas difíciles”, aseguró. Más allá de eso, el catalán recordaba que “tuvimos ocasiones para ganar más ampliamente, pero no se materializaron”, aunque recalcó que “la portería a cero es importante, así como los tres puntos”.

Ese marcador ajustado también se dio por los errores en el remate del ataque cordobesista, recordando la más clara, la de De las Cuevas, a puerta vacía. “No creo que sean errores. Son situaciones que se dan en el partido. Puede fallar cualquiera, porque somos humanos, la verdad”, comentó Edu Frías, quitando hierro a esos fallos. “Lo importante es que ganamos, es lo importante”, mandando un mensaje a De las Cuevas: “Le necesitamos y queremos que vuelva pronto”.

Finalmente, el portero cordobesista comentó el estreno liguero en El Arcángel, con las limitaciones por la pandemia. “Teníamos ganas de jugar ante nuestro público”, aseguró, aunque también admitió que al equipo le hubiera “gustado jugar con más gente, pero los 800 que estuvieorn nos arroparon mucho y nos sentimos apoyados por ellos”.