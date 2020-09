Edu Frías: "Este año hay más tranquilidad y se están haciendo las cosas bien"

-Segundo verano. Una llegada la suya, el año pasado, algo sorprendente viniendo del filial del Espanyol.

-Surgió la posibilidad de venir aquí. En el Espanyol acababa contrato y surgió la oportunidad de venir y, mira, no dudé, la verdad. El proyecto me gustaba, a pesar de que finalmente no salieron las cosas como nosotros pensábamos, pero este año se están haciendo las cosas bastante mejor y creo que es una buena apuesta. A ver si al final conseguimos los resultados que queríamos conseguir cuando vinimos aquí.

-Le han tocado dos veranos movidos, por distintos motivos.

-Exacto, sí. Pero te digo también que este verano se está viviendo bastante diferente en el vestuario. El año pasado sí que había más incertidumbre e inquietud. Este año se está transmitiendo desde la dirección mucha tranquilidad y seguridad, se están haciendo las cosas bien y esperamos que todo se solucione.

-En el filial espanyolista tuvo como entrenador a un exblanquiverde como David Gallego y a compañeros que están destacando mucho, como Nico Melamed o Campuzano, entre otros.

-Efectivamente, lo viví de cerquita, y la verdad que un placer tener a David como entrenador, al que ya lo tuve como técnico en mi etapa juvenil. El tiempo que he estado con él aprendí mucho con él y con el resto de compañeros. Bueno, en los filiales suele haber mucho talento, porque se busca ascender al primer equipo y jugadores como Nico, Campu y otros que ya no están, quizá, tienen un nivel muy alto.

-Es muy joven y debe competir con un veterano como Isaac Becerra. ¿Eso lo hace más complicado?

-No. Ambos somos personas sencillas, nos llevamos bien y no creo que influya el tener más o menos años. Sí que la energía que le ponemos es la misma, las ganas de querer jugar y la verdad es que la convivencia con él está siendo muy buena. Estoy aprendido mucho, creo que él también está aprendido de mí y creo que ambos podemos sacar mucho los dos.

-Y además con casi paisanos, ambos catalanes. Esto tiene que ayudar algo.

-(Ríe) Ahí está, ahí está.

-Se habla mucho del objetivo, igual que el año pasado, aunque entonces hubo mucha irregularidad. ¿Cómo ve al equipo este año?

-Las cosas se están haciendo con ´mas cabeza, creo que el equipo está más equilibrado. El equipo creo que dobla en todas o casi todas las posiciones, si no me equivoco y veo la plantilla bastante completa. Con un nivel muy alto para la categoría. Creo que se están haciendo bien las cosas para lograr el objetivo.

-¿Le gustan los compañeros que han llegado este verano?

-Sí, la verdad es que sí. Tanto a nivel de calidad de jugadores como de personas el grupo está muy bien. Las nuevas incorporaciones me están gustando mucho.

-Hábleme de Juan Sabas, del que dicen que es un muy buen motivador, pero ¿en cuanto a fútbol?

-Sí, es lo que dices. Es un entrenador al que le gusta que el equipo esté enchufado, que sea intenso, que presione arriba y en los entrenos se puede ver. En algunas facetas aprieta más que en otras, pero la verdad es que estoy contento con el entrenador.

-Será una Liga especial, porque cualquiera, para lograr su objetivo, lo debe hacer en menos de 30 partidos. Una Liga casi al esprint.

-Exacto. Tenemos una poca incertidumbre por el cambio de formato de la categoría. Es lo que dices, son menos partidos, lo que significa que también tienes menos margen de error, por lo que tienes que ir a por los partidos desde el primer instante, desde el primer partido. No puedes especular ni pensar que ganarás más adelante, debemos salir desde el principio a ganar.

-Fijarse en el primer puesto para que no ocurra lo de la temporada pasada.

-Exacto, el objetivo es ese. Si quedas primero en la primera fase, mucho mejor.

-¿Perjudica al Córdoba CF especialmente la ausencia de público, con una afición de 10.000 personas y con un estadio como El Arcángel?

-Sí, creo que es un factor muy importante. Cuando vine aquí y vi los primeros partidos, el apoyo de la afición se nota muchísimo y es una cosa que echaremos en falta. Pero como dices, quizá el resto de equipos igual no tienen tanta masa social, pero todos los equipos, al final, jugaremos sin nuestra afición. Habrá que adaptarse.

-Ya lleva un año en Córdoba. ¿Qué es lo mejor y lo peor de la ciudad para usted?

-Lo que más me gusta es el trato de la gente, la vida es muy tranquila, es una ciudad muy bonita, hay muchas cosas por ver… Lo malo, quizá, que estoy lejos de mi familia (ríe). No le encuentro ninguna pega la verdad. Echo de menos a la familia, pero poco más, vivo con mi novia, que es un gran apoyo.

-¿Y de gastronomía?

-El salmorejo. No lo había probado en Barcelona, pero llegué aquí, lo probé, y me gustó mucho. En cuanto a eso es que estoy haciendo un pequeño cambio y soy vegetariano. Llevo desde enero, más o menos y bien, bien.

-Lo peor, el calor.

-Sí, pero también frío, ¿eh? Me decían “vas a pasar calor”, pero por la mañana en enero aprieta también, ¿eh? Me habían engañado ahí (ríe).

-Un objetivo individual y colectivo.

-En cuanto al colectivo queda claro, ¿no?, ascender, sea siendo el primero o tercero, pero ascender, no hay otro objetivo. Y en cuanto al individual tengo ganas de jugar partidos. La temporada pasada por desgracia no jugué muchos partidos y espero que este año pueda jugar más partidos y devolver la confianza depositada en mi.