La eclosión de Andrés Martín

Era cuestión de tiempo, sobre todo tras disfrutar su primera convocatoria, la pasada temporada, con el primer equipo blanquiverde -aunque no llegó a debutar-, produciéndose su estreno en Segunda División en esta misma campaña, por lo que desde hace ya unos meses Andrés Martín ya se convirtió en uno de esos jugadores a los que todas las secretarías técnicas deben estar atentas. De hecho, al delantero de Aguadulce lo siguen al menos tres clubs de Primera División para incorporarlo a sus respectivos filiales. La última ocasión en la que se desplazaron ojeadores para visualizar en directo al delantero blanquiverde fue en El Arcángel, hace nueve días, durante el Córdoba-Sporting de Gijón.



Andrés Martín llego al filial del Córdoba en el verano de 2017 para reforzar la delantera del segundo equipo blanquiverde, entonces en Segunda División B. En 26 encuentros disputados anotó cinco goles y, pese a su juventud, ya destacó como un valor de futuro. La pasada temporada llegó a ir incluido en la convocatoria de Jorge Romero ante el Albacete, el encuentro en el que precisamente se estrenaba también Jesús León como presidente y máximo accionista en el palco de El Arcángel. Andrés Martín no llegó a debutar entonces y la oleada de fichajes a finales de enero le cerró la oportunidad de tener minutos con el primer equipo en la categoría de plata del fútbol español.



Esta temporada ha sido diferente. No se estrenó hasta la cuarta jornada liguera, disfrutando sus primeros 13 minutos en Segunda en el empate a cero ante el Alcorcón, en casa. En la primera vuelta llegó a disfrutar de presencia sobre el césped en una decena de encuentros, aunque solo en uno, ante el Málaga en La Rosaleda, disfrutó de la titularidad. Sin embargo, el encuentro en el Santo Domingo de Alcorcón, segundo de la segunda vuelta, significó un punto de inflexión para el sevillano. A pesar de la derrota, Andrés Martín anotó el tanto blanquiverde y saltando en el once de inicio. Desde entonces, primero con Curro Torres y posteriormente con Rafa Navarro, el delantero cordobesista ha sido titular de manera ininterrumpida: nueve encuentros consecutivos, por lo que no solo se ha convertido en un fijo en el Córdoba a sus 19 años, sino también en uno de sus elementos más destacados.



El pasado domingo dio su segunda asistencia de gol en lo que se lleva de competición (la primera la dio a De las Cuevas ante el Elche, en El Arcángel), a la que hay que unir los cuatro goles anotados hasta ahora: al Deportivo, a la UD Las Palmas, al Granada y el mencionado al Alcorcón.



Con contrato hasta junio del 2021, la cláusula de rescisión del delantero blanquiverde asciende a cinco millones de euros, una cifra importante y a la que se ha remitido el propio Córdoba cuando alguno de esos clubs de Primera han consultado la situación de Andrés Martín. En cualquier caso, cualquier movimiento en torno al futuro del joven delantero estará influido, probablemente, por la propia situación de la entidad blanquiverde en la próxima temporada. La categoría en la que milite el primer equipo influirá a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, así como su propia agencia de representación, Best of You, a pesar de que hace algunas semanas hubo algún intento, fallido, para maniobrar en un cambio a otra agencia. Evidentemente, dicho intento de maniobra fue captado por la propia agencia del futbolista, que sigue y seguirá fiel a quien apostó por él hace ya años.



Lo que sí está claro es que el próximo verano, en función de la Liga que dispute el propio Córdoba, el futuro de Andrés Martín podría estar lejos de El Arcángel. Siempre y cuando ese interés de algún equipo de Primera cuaje y satisfaga económicamente los intereses de la propia entidad blanquiverde.