¿Dónde ver el Recreativo-Córdoba CF?

El Córdoba CF se enfrenta a las 17,00 horas al Recreativo de Huelva en el estadio Nuevo Colombino, en partido de la decimonovena jornada del grupo IV de Segunda B. Los blanquiverdes afrontan este partido en quinta posición con 30 puntos, a tres del play off de ascenso. Los locales, por su parte, cuentan con 23 puntos y marchan novenos en la tabla, a cuatro puntos del play out de descenso y a diez del play off de ascenso.

El partido puede verse por la televisión de pago online Footters, disponible para todos los abonados del Córdoba CF que se suscribieron a esta plataforma con el código de descuento.