El documento del millón de euros cobrado por León fue "manipulado", según la Guardia Civil

El informe que el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil ha realizado sobre el documento que soportaba el cobro de un millón de euros por parte de Grucal fue «manipulado». El documento, al que ha tenido acceso a este periódico, concluye que «la muestra dudosa», es decir, el famoso documento que se presentó como prueba del cobro del millón de euros por la no construcción de la Ciudad Deportiva del Parque del Canal para el Córdoba CF, «no es el ejemplar original, sino una reproducción realizada en su totalidad con impresora de inyección de tinta». Asimismo, los agentes afirman en sus conclusiones que «la firma dudosa alusiva a Carlos González González procede de una matriz auténtica cuya imagen ha sido manipulada».

Para llegar a esa conclusión, los agentes informan en el dossier de que el citado documento que justificaba el cobro del millón de euros «presenta una irregularidad en uno de sus tramos rectos centrales consistente en el borrado del trazo regresivo (probablemente con un software de tratamiento de imágenes), quedando como evidencia de tal manipulación pequeños restos únicamente entre los cruzamientos de los grammas, cuya supresión requiere mayor precisión y destreza debido al difícil acceso».



Dicho documento fue el origen y la base por la que Joaquín Zulategui, ahora exsecretario del consejo de administración, denunció al entonces presidente del Córdoba CF, Jesús León, que finalizó con el registro no solo del domicilio particular de León, sino también de El Arcángel y de la sede de la Fundación, el pasado 7 de noviembre. Además, Jesús León cobró algo más de un millón de euros con la base de la supuesta adenda al contrato para realizar la fallida Ciudad Deportiva en el Parque del Canal, extremo que siempre negó Carlos González.



La Guardia Civil insiste en su dossier que el documento analizado no es original y sí un documento confeccionado en una impresora de inyección de tinta. De hecho, al comunicar el informe grafológico al Juzgado, la unidad de la Benemérita especifica que «en definitiva, el documento ha sido manipulado, lo cual es de suma importancia, porque no es simplemente que el documento no sea original, sino que al haber sido manipulado no existe documento verdadero que justifique la transacción de un millón de euros desde una cuenta bancaria del Córdoba CF a una cuenta de Jesús León, es decir, fue realizado con el único objetivo de justificar dicha transacción».



Joaquín Zulategui, en declaraciones a este periódico, se mostró satisfecho con el informe de la Guardia Civil, ya que a su juicio, le da «la razón de que al menos León robó un millón». El navarro recordó que «el origen de mi denuncia» se basaba en este documento y que dicha denuncia «inició el proceso, que se ha visto como cierto». Asimismo, Zulategui anunció que pedirá «el ingreso inmediato en prisión de Jesús León» al conocerse el informe de la Guardia Civil.



Este periódico trató de ponerse en contacto por distintas vías con Álvaro Cerezo, abogado de Jesús León, al saber que este ha solicitado un contraanálisis grafológico del documento, para solicitar su opinión al respecto. El letrado, finalmente, no respondió a ningún mensaje ni llamada.