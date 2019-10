Djetei: "Vamos a Talavera a por los tres puntos"

El central camerunés del Córdoba CF, Mohamed Djetei, ha comparecido en sala de prensa para analizar el partido del domingo en Talavera. Djetei ha destacado que "es muy importante para nosotros dejar la portería a cero, como hicimos ante el San Fernando", un encuentro "serio" por parte de los blanquiverdes.

Respecto al nuevo entrenador, Raúl Agné, y cómo ha cambiado la dinámica de entrenamientos y de estilo de juego, Djetei ha asegurado que "el nuevo míster ha dado consignas y lo hicimos bien el domingo, todo fue positivo. Vamos a jugar con la misma idea en Talavera. El míster nos ha transmitido su mensaje y nosotros lo recogemos. Su idea está clara y tenemos que hacer lo que nos pide y seguir así". Además, se ha mostrado "cómodo" con la filosofía de Agné. "Me va bien. Tenemos que jugar más juntos, cuando estamos juntos somos fuertes", ha añadido.

GANAR A DOMICILIO

Un debe del Córdoba CF esta temporada son los partidos a domicilio. Aún no ha conseguido ganar lejos de El Arcángel, lo que lastra sus opciones de entrar en play-off. Por ello, Djetei ha indicado que "ahora toca ganar fuera de casa porque queremos estar arriba. Que sea en casa o fuera, siempre tenemos que ganar y nosotros siempre nos preparamos para ello, pero a veces no sale bien. Pero vamos a Talavera a por los tres puntos".

Cuestionado sobre si el partido ante el San Fernando fue su mejor encuentro de blanquiverde, Djetei ha respondido que "fue mi mejor partido, pero yo siempre entreno fuerte y serio para darlo todo y que el equipo vaya adelante".

DESTITUCIÓN DE ENRIQUE MARTÍN

No ha querido mojarse Djetei sobre la destitución de Enrique Martín, aspecto por el que también ha sido preguntado en la rueda de prensa. "En el fútbol hay muchas cosas. A veces sale bien y a veces no. Yo he venido aquí para jugar, si llega otro entrenador me da el mensaje y estoy para entrenar y jugar bien, y para devolver al Córdoba CF donde merece".

Finalmente, Djetei ha declarado que está adaptado a la ciudad califal. "Estoy bien aquí, es una ciudad bonita y estoy contento de estar aquí. La gente por la calle nos apoya mucho".