Djetei: "Lo hemos dado todo, pero el fútbol a veces es así"

El central camerunés Djetei anotó el gol del empate para el Córdoba CF. "De las Cuevas sacó el córner al primer palo, toqué la pelota y entró", explicó de forma muy sencilla Djetei, quien cree que el empate "ha sido una mala suerte, estamos jugando bien y en el fútbol a veces es así. Cuando marcamos el empate levantamos la cabeza y no paramos de atacar", dijo el central.

"Estamos contentos del partido que hemos hecho, lo hemos dado todo y el fútbol a veces es así, lo das todo y no consigues el gol ni la victoria. Pero estamos contentos", añadió Djetei. Para el africano, se trató de "un partido emotivo", ya que "la afición nos está apoyando y yo siempre lo doy todo para el equipo, así soy yo".

VERA: "CREO QUE NO SERÁ EL ÚLTIMO PARTIDO DEL CÓRDOBA CF. ¿CÓMO VA A DESAPARECER?"

El canterano Vera jugó su segundo partido con el primer equipo del Córdoba CF y tuvo en sus botas el gol de la victoria, aunque el central del Mérida Cubo le sacó su remate final casi debajo de los palos. "Intenté pegarle con el exterior para cruzarla ante el portero, pero la sacó el defensa", explicó el chaval.

"Hemos dado todo lo que tenemos, hemos intentado hacer todo lo que estaba en nuestra mano por ganar y nos vamos jodidos por el empate, pero lo hemos intentado hacer todo bien para sumar los tres puntos", añadió Vera, quien aseguró que "el vestuario es una piña y nosotros nos centramos en el fútbol".

El centrocampista de Santaella aseguró que "queríamos sumar los tres puntos pero no ha podido ser, aún así estamos contentos por el trabajo del equipo". Además, manifestó que "desde que empecé la pretemporada con Enrique (Martín) he intentado dar todo lo mejor de mi, Raúl (Agné) me ha subido y me ha dado la oportunidad de debutar en UCAM y de tener hoy unos minutos. Estoy muy agradecido al cuerpo técnico".

Sin embargo, sus palabras más tajantes fueron para valorar el futuro del Córdoba CF. Preguntado sobre si cree que será el último partido del club blanquiverde, Vera respondió: "Creo que no será el último partido del Córdoba CF. ¿Cómo va a desaparecer? No existe esa posibilidad, es lo que yo pienso".