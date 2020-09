Djetei: "Cuando firmas aquí no hace falta que te marquen el ascenso, se siente"

-¿Qué tal esta semana en Montecastillo? Mejor que en Torrox, ¿no?

-Sí, mejor que en Torrox. Se está muy bien, preparándonos bien y todos estamos bien.

-Le han fichado a un compañero, Bernardo, de la tierra, formado en el club, con experiencia en Segunda División, ¿cómo lo ve?

-Lo veo muy bien. Es una persona que lleva mucho tiempo en el fútbol de nivel y nos viene bien su experiencia para ayudarnos. Por ejemplo, yo soy joven y me sirve para crecer junto a él.

-Lleva un año en Córdoba y dos veranos movidos, aunque este según sus compañeros, más tranquilo.

-Sí, estoy tranquilo. El objetivo que ha planteado el club a mí me gusta y creo que estoy aquí para intentar dar todo y ayudar al equipo a llegar a donde merece.

-¿Cómo se ha adaptado a la ciudad? ¿Hay algo que le haya llamado la atención en el año que lleva aquí?

-Sí. Me ha gustado mucho la ciudad y a mi familia también. Estamos a gusto. Para nosotros el calor no es problema, porque somos africanos (ríe) y no tenemos problemas por ese lado. Estamos a gusto toda la familia.

-¿Le gusta algo en especial de la ciudad?

-Me gusta mucho la gente y la ciudad en general. Me gusta mucho la parte del Puente Romano y la Mezquita. También la comida me gusta mucho.

-Ha probado ya el salmorejo.

-Sí, sí, muchas cosas las he probado ya y me gustan.

-Empezó la temporada pasada generando alguna duda en el primer partido o en los primeros partidos, pero luego fue creciendo y ha sido uno de los predilectos de la afición.

-Sí, es una motivación. La verdad es que en los primeros partidos no me encontraba aún bien físicamente y me costó mucho. Trabajando fuerte física y mentalmente, más el empuje de la afición, me ayudó a crecer a mí y al equipo.

-¿Cree que le puede perjudicar al Córdoba CF que se juegue a puerta cerrada?

-Sí, un poquito. Nuestra afición nos empuja mucho. Cuando jugamos en casa se nota y nos ayuda mucho, así que sí es verdad que nos puede perjudicar un poquito.

-¿Qué tal con Juan Sabas?

-Muy bien. Nos está aplicando la idea de lo que tenemos que hacer y nosotros intentamos hacer lo que él quiere. Creo que si lo hacemos estaremos donde merecemos, donde tenemos que estar.

-Que es peleando por el ascenso.

-Sí, sí, ojalá.

-¿Esa idea está clara dentro de la plantilla?

-Ascender. El objetivo es ascender. Cuando uno firma por el Córdoba CF no hace falta que te digan que es un equipo para ascender. Se siente. Si estamos aquí es para ascender. El Córdoba CF es un gran club y no merece estar en Segunda B.

-¿De dónde le viene esa vena goleadora a balón parado?

-Creo que los centrales, a balón parado, somos mejores. A veces veo la pelota muy alta, pero pienso siempre en intentar llegar y la verdad es que casi siempre llego. Tenemos que intentarlo siempre.

-¿De los nuevos hay alguno que le llame la atención especialmente?

-De los nuevos conozco a Djak Traoré, un buen jugador, lo conozco de hace tiempo.

-Por su juventud, ¿quizá necesita ya estar en el fútbol profesional para que se le vea mejor?

-Sí. Para eso trabajo. Siempre entreno fuerte para sacar lo mejor de mi y poder ayudar al equipo. Siempre hay que trabajar para estar a tope para ascender y llegar a Segunda A. Y ojalá algún día en Primera.

-Un objetivo individual y otro colectivo.

-Para el equipo, subir. Y para mí, trabajar fuerte, aprender y crecer.

-Y seguir marcando goles.

-Y seguir marcando goles (ríe). Cuando digo trabajar, aprender y crecer, lo de meter goles también está ahí dentro.