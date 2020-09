Djak Traoré: "Es diferente cuando un club como el Córdoba CF te llama"

El carrusel de presentaciones oficiales en el Córdoba CF continúa y este martes les ha tocado a Djak Traoré y a Álex Robles. El costamarfileño llega tras firmar un contrato que le liega a la entidad blanquiverde hasta el 2022, mientras que el malagueño llega en calidad de cedido por el Sevilla Atlético, aunque con una opción de compra por parte del Córdoba CF a final de temporada.

Sobre el africano, Juan Gutiérrez Juanito ha explicado que es un futbolista que, "siendo joven como es, tiene una dilatada experiencia en Segunda B y en canteras importantes, como ha sido la del Girona, la del Espanyol y la del Real Madrid". El director deportivo ha asegurado que "tiene una calidad impresionante, es un jugador que apostamos por él porque aparte de lo que puede ayudar al equipo este año es un jugador de futuro". Además, el gaditano recordó que aunque suele jugar como mediocentro defensivo, también puede desenvolverse "como ocho y también de central".

Traoré ha asegurado en su presentación que "Córdoba es Córdoba. Es diferente cuando un equipo como el Córdoba CF te llama y te hace la oferta". El centrocampista ha explicado que "además del proyecto" también ha firmado "por la gente que se ha metido ahora y que sabe un montón de fútbol. Ojalá que no me equivoque", deseó, ya que cree que el equipo este año "va a hacer buenas cosas" y ha deseado que "ojalá que este año subamos a Segunda A".



Sobre su estado físico, Traoré ha asegurado estar "mucho mejor ahora, porque estos días he vuelto al campo y estoy contento con el trabajo que hago con médicos y fisios", aunque admitió que "me queda poco para estar al cien por cien con el equipo. Si Dios quiere, antes de que empiece la Liga estaré al cien por cien", ha afirmado.

Finalmente, al ser preguntado por su compatriota, Diabaté, el jugador del Córdoba CF ha explicado que "es como mi hermano pequeño", asegurando que "no he tenido tiempo de hablar con él". "Ojalá venga aquí", deseó, "porque es un jugador de futuro".

Por su parte, Juanito explicó que Álex Robles es "un lateral de recorrido" y que "no se arruga para saber si tiene que subir, pero es inteligente y defiende bien su banda". Además, el director deportivo del Córdoba CF aseguró que llega a El Arcángel "como un reto, sale de los filiales -Málaga y Sevilla- y creo que estaba ya un poco cansado de jugar en filiales", ha comentado mientras sonreía junto al jugador.

Álex Robles ha declarado que, para él, "es un reto estar en este club histórico y me lo tomo como tal" y ha asegurado que no piensa en el hecho de llegar cedido, sino en "conseguir el objetivo común que tenemos todos, que es subir a Segunda División".

El lateral derecho ha asegurado que "tenemos muy buen equipo. Todo el mundo tiene en la cabeza que el único objetivo que hay es ascender, ascender y ascender.", por lo que "no se nos pasa por la cabeza otra cosa que no sea subir de categoría". Además, el malagueño ha detallado que "desde que mi agente me da la opción de venir al Córdoba CF después de tener ofertas de grandes canteras, me decido a venir aquí", porque "todos conocemos el Córdoba CF, el club que es, la exigencia", lo que convierte todo en "un reto bonito". Finalmente, ha recordado que "estuvimos aquí el año pasado, vimos la afición, los jugadores y era una muy buena opción para seguir creciendo como futbolista".