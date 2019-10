Sigue en directo el Córdoba CF-San Fernando (1-0)

45+2’ Final de la primera parte. Vence el Córdoba CF por 1-0 al San Fernando, gol de Zelu. Ya saben, tiempo para un refrigerio y volvemos tras el descanso.

Así celebraban los jugadores del Córdoba CF el gol de Zelu. / FRANCISCO GONZÁLEZ

45+1’ Aprieta el San Fernando y se defiende como gato panza arriba el Córdoba CF. Bien Fernando Román despejando de cabeza varios centros azulinos lanzados desde la izquierda.

45’ Se añaden dos minutos de descuento.

42’ Responde el San Fernando con dos ocasiones para Omar Perdomo. Primero, en un tiro fuera del área ante el que respondió bien y seguro Becerra. Y luego, con una internada por la izquierda y posterior remate demasiado cruzado.



40’ ¡Madre mía la que ha tenido Owusu! Recibió un gran pase en largo que le dejó dentro del área absolutamente solo delante del portero visitante. Definió mal, al muñeco. Tras el rechace Zelu, con poco ángulo, cruzó demasiado su disparo, que se perdió por línea de fondo. Ha sido una clarísima oportunidad para poner el 2-0.

39’ Error de Raúl Cámara, que se dejó ganar la espalda por Pedro Ríos tras un centro desde la izquierda. Por suerte no vio libre de marca a Francis Ferrón en el área pequeña. Era una ocasión clara para el San Fernando.

38’ El partido ha bajado en intensidad, ambos equipos parecen recuperar el aire. Está bien plantado en el campo el Córdoba CF.

35’ Atienden a Gabriel Novaes, que tiene una molestia y estaba tumbado en el suelo. Parece que no es nada y ya se reincorpora al juego.

34’ Bien Fernández trazando una pared con De las Cuevas para llegar a línea de fondo. Su pase atrás lo atrapó sin grandes problemas el portero Rubén.

33’ Centro de Gabi Ramos desde la derecha que despeja bien Djetei.



30’ Pase entre líneas de Escobar a un Zelu que había roto con un desmarque hacia dentro. El balón iba con demasiada potencia y no pudo controlarlo el jerezano. Recordamos que el Córdoba CF vence por 1-0 tras el tanto inicial de Zelu.

28’ ¡Fuera por poco un disparo de Imanol! Recibió en la frontal un pase de Novaes y probó desde media distancia. La pelota se perdió cerca de la portería de Rubén. Iba con muchísima potencia. Responde el Córdoba CF.



26’ ¡La que ha tenido Pedro Ríos! Recibió sólo un balón en el segundo palo pero erró en el control y dejó tiempo para que Becerra blocase su remate. En el córner posterior remató de cabeza Lolo Guerrero y, con Becerra vencido, la pelota se marchó por arriba por poco. Aprieta de lo lindo el San Fernando.



24’ Sale bien Becerra de puños y despeja el peligro. En la jugada un jugador del Córdoba CF, Fidel Escobar, ha sufrido un choque y se duele en el suelo. Entran las asistencias médicas a atender al panameño. Finalmente sale por su propio pie y ya espera el Ok del árbitro para regresar.

24’ Falta peligrosa de Imanol sobre un atacante del San Fernando. Está a cinco metros de la frontal, ideal para ser colgada al corazón del área blanquiverde.

22’ Buena jugada de Owusu por la izquierda, aunque su pase en profundidad sobre Novaes fue demasiado fuerte, directo al portero del San Fernando.

21’ Bien ahora Cámara evitando una internada del lateral Gabi Ramos.



20’ Buena ocasión para Pedro Ríos, que remató alto de cabeza un centro desde la izquierda.

18’ Jugada individual muy forzada de Zelu. Su disparo final, casi cayéndose, llegó manso a las manos de Gálvez.

16’ ¡A punto Owusu! Sensacional pase en largo de Zelu a la carrera del ghanés que provocó la salida del portero Rubén Gálvez. El africano le tiró la vaselina y le superó, aunque el balón se perdió por arriba, prácticamente rozando el larguero.



15’ Centro de Toscano desde la derecha que remata de cabeza, en el segundo palo, Omar Perdomo. Apenas tenía ángulo y la pelota se marchó directamente fuera.

14’ El San Fernando soba la pelota pero de momento es incapaz de romper el entramado defensivo del Córdoba CF.



11’ Rara vez esta temporada se adelantó el Córdoba CF en El Arcángel tan pronto. Al Recreativo Granada y al Cádiz B venció con un gol en el descuento. Veamos cómo gestionan los de Agné la ventaja.

9' Disparo durísimo pero alto de Hugo Rodríguez.

7’ Gol del Córdoba CF, gol de Zelu. El jerezano recogió un balón dentro del área tras una jugada individual de Gabriel Novaes y no falló. Le pegó flojita y colocada al palo derecho del portero del San Fernando. Se adelantan los blanquiverdes (1-0).



5’ No llega Owusu a un buen balón filtrado dentro del área. Una pena.

4’ Animan sin cesar Brigadas Blanquiverdes y también lo hacen con fuerza los alrededor de 100 aficionados del San Fernando.

3’ El dibujo del Córdoba CF es más bien un 4-4-2, ya que Owusu se coloca junto a Novaes en punta y De las Cuevas cae a banda izquierda.



2’ Primer disparo a puerta del San Fernando que se marcha desviado. Francis Ferrón recibió un buen pase en profundidad de Pedro Ríos pero no atinó con el chut dentro del área.

0’ Comienza el partido en El Arcángel.





17.00: Se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento José Martinez Oliva, que fue presidente del Recreativo y futbolista del Córdoba CF.

16.58: Ambos equipos saltan al césped de El Arcángel. ¡Todo listo para que comience el partido!



16.54: El San Fernando es uno de los equipos más goleadores del campeonato, con 13 tantos a favor por los 10 que lleva el Córdoba CF. Confía en la eficacia arriba de Francis Ferrón (cuatro goles) y en la versatilidad de su línea de tres mediapuntas, formada por Omar Perdomo, Hugo Rodriguez y Pedro Ríos.

16.52: La afición del Córdoba CF aplaude el nombre de Pedro Ríos, exjugador blanquiverde, cuando por megafonía han repasado la alineación del San Fernando.



16.49: Ambos equipos marcha a vestuarios a recibir las últimas indicaciones de sus entrenadores. Hay que recordar que el técnico del San Fernando, Tito García Sanjuán, tampoco estará hoy, en su caso por enfermedad. Dirigirá al San Fernando Pol Lorente.

16.45: Agné fue sancionado con dos partidos pero cumplió uno de ellos ante el Sevilla Atlético. Tras ese partido fue despedido y no ha vuelto a entrenar hasta ahora, por lo que le quedaba un partido de sanción que cumple hoy. Así, estará sin problemas la próxima jornada, en el campo del Talavera.

16.37: Por tanto, el segundo entrenador, Arnau Sala, exjugador del Córdoba CF, será el que dirija a los blanquiverdes esta tarde ante el San Fernando.



16.36: Raúl Agné no se sentará en el banquillo del Córdoba CF. El club comunica que el técnico aragonés “fue sancionado con dos partidos en su último encuentro con el Zaragoza”. La entidad blanquiverde, tras “consultar reglamentos y códigos disciplinarios, no tiene garantías de que su sanción haya prescrito por lo que, para evitar males mayores, se ha decidido que no esté en el banquillo”.

16.35: A no ser que Raúl Agné sorprenda con Fidel Escobar de tercer central, ambos equipos disponen un esquema similar, un 4-2-3-1.



16.33: Ya calientan ambos equipos sobre el césped de El Arcángel.

16.30: Por el San Fernando jugarán Rubén Gálvez; Gabi Ramos, Lolo Guerrero, Fernando Pumar, Amelibia; Raúl Palma, Toscano; Omar Perdomo, Pedro Ríos, Hugo Rodríguez y su máximo goleador, Francis Ferrón.

16.25: Ojo, ya tenemos la primera alineación de Raúl Agné, sin grandes sorpresas. Isaac Becerra en portería, con Fernández, Djetei, Fernando Román y Raúl Cámara, este en el lateral izquierdo a pierna cambiada. En principio, a falta de ver la disposición en el campo, Fidel Escobar acompañará a Imanol García en el doble pivote. Línea de tres mediapuntas formada por Zelu, De las Cuevas y Owusu. Y arriba, Gabriel Novaes.



16.20: Saltan a calentar los porteros blanquiverdes, Isaac Becerra y Edu Frías. Poquísima gente de momento en El Arcángel, que como ha ocurrido en otros partidos, comenzará a recibir público en grandes cantidades pocos minutos antes del inicio.

16.00: El Córdoba CF de Raúl Agné, que debuta como entrenador blanquiverde, recibe desde las 17.00 horas al San Fernando en El Arcángel. Sigue con nosotros el partido en riguroso directo.